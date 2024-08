Tragedia rozegrała się na Jeziorze Mikołajskim, z niewyjaśnionych przyczyn 4-latka wpadła do wody. Rodzice, chcąc uratować swoje dziecko, wskoczyli za nią do wody i niestety już z niej nie wypłynęli. Klub MKS Wicher Kobyłka, do którego należał sportowiec, pożegnał mężczyznę we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

Utonął, ratując córkę. Był wielokrotnym mistrzem Polski

Do tragedii doszło 30 lipca 2024 roku. Rodzice z 4-letnią córką na pokładzie, wybrali się łódką na Jezioro Mikołajskie. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 4-latka znalazła się za burtą. Najpierw za dziewczynką do wody wskoczyła jej mama Patrycja, a zaraz za nią tata Łukasz, niestety oboje już nie wypłynęli. 4-latkę w kapoku wyciągnęli na brzeg żeglarze. Ciała Patrycji i Łukasza wyłowiona z jeziora dopiero następnego dnia, znajdowały się 11-metrów pod wodą. Osierocona dziewczynka trafiła do szpitala, skąd następnego dnia odebrał ją jej dziadek.

Facebook/MKS Wicher Kobyłka

Tragedia wstrząsnęła całą Polską. Klub MKS Wicher Kobyłka, do którego należał Łukasz, pożegnał sportowca w mediach społecznościowych. Mężczyzna był wielokrotnym Mistrzem Polski w trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc.

Z przykrością informujemy, że wieloletni zawodnik MKS Wicher Kobyłka, wielokrotny Mistrz Polski w Trójboju Siłowym oraz Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Łukasz Doruch, w dniu 30 lipca zmarł śmiercią tragiczną wraz z małżonką Patrycją. Rodzinom i najbliższym składamy serdeczne kondolencje. - napisano.

Poinformowano również, że uroczystości pogrzebowy pary odbędą się 5 sierpnia o godzinie 14, w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Chotomowie.

A wszystkich Tych, którzy chcieliby uczestniczyć w ostatniej drodze Łukasza i Patrycji informujemy, że msza święta żałobna odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 14 w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Chotomowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy. - dodano w komunikacie.

Pod postem znalazło się sporo słów wparcia dla najbliższych Patrycji i Łukasza.

