Wakacje co prawda dobiegają końca, ale jeśli ktoś z was wybiera się na letni urlop to mamy dla was idealną lekturę - nowy numer "Party". Tylko w nim przeczytacie o tym jak Małgorzata Socha radzi sobie w roli mamy. Czy znajdzie teraz czas na bywanie na salonach? Zobacz: Córka Sochy dostała prezent od Przetakiewicz

Reklama

Nie zabraknie także newsa, który ucieszy np. fanów Dody. Z "Party" dowiecie się która gwiazda może uratować jej dalszą karierę. Znajdziecie także zdjęcia Anny Czartoryskiej i Michała Niemczyckiego, których paparazzi podejrzeli na wspólnych wakacjach oraz poznacie miejsce podróży poślubnej Katarzyny Zielińskiej.

Stali czytelnicy znajdą felieton Karoliny Korwin Piotrowskiej, która pod lupę wzięła Jowitę Brudnik, a także modowy kącik Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał. Co sądzą o stylizacjach gwiazd z Eska Music Awards 2013 - Margaret, Honey, Eweliny Lisowskiej czy Julii?

Ten numer "Party" kupisz także z filmem "Daję nam rok" lub książeczką kulinarną z przepisami Roberta Sowy. Numer podstawowy tylko 1,99 złotych. Kupicie?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na Eska Music Awards 2013: