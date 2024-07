Urszula Dudziak zdecydowanie jest jedną z największych gwiazd w telewizyjnym show „Bitwa na głosy”. Piosenkarka zachwyca nas nie tylko swym głosem. Przyznajemy, że Dudziak w każdym odcinku programu wygląda rewelacyjnie! Pomimo tego, że w tym roku gwiazda skończy 68 lat, to sylwetki i poczucia stylu może pozazdrościć jej nie jedna młodsza kobieta. Urszula Dudziak swoją figurę zawdzięcza treningom. Gra w tenisa, uprawia fitness i jeździ na rowerze.

Życie prywatne piosenkarki nie było łatwe. Przeszła dwa rozwody, śmierć kochanego mężczyzny i walkę z ciężką chorobą. Dziś jednak odzyskała spokój i szczęście. Czy Urszula Dudziak jest gotowa na nowy związek?

- Na razie wygląda to tak, że starych się brzydzę, a młodych wstydzę- wyznaje w „Rewii”- Mam branie u młodszych o 30 lat, ale jakoś nie mogę się przekonać. No chyba, żebym się totalnie zakochała.

Urszula Dudziak znowu jest szczęśliwa. Pewnie dlatego zdecydowała się na napisanie autobiografii. Być może, już niedługo dowiemy się czegoś więcej o barwnym życiu piosenkarki.

