David Beckham nigdy nie oszczędzał na prezentach dla swojej żony, Victorii. Para słynie z obdarowywania się drogimi gadżetami i urodziny słynnej ex-Spicetki nie mogły być wyjątkiem.

Tym razem jednak piłkarz nie postawił na drogą błyskotkę czy inny luksusowy prezent. Z uwagi na to, że David obecnie na co dzień jest piłkarzem francuskiego klubu Paris Saint-Germain, gwiazdy nie spędzają ze sobą dużo czasu, bo Victoria żyje i pracuje w Los Angeles. Uznał więc, że najlepszym prezentem będzie podróż niespodzianka dla całej rodziny do Paryża.

David powiedział, że zamierza domowników niesamowicie rozpieszczać w trakcie pobytu w stolicy Francji, nadrabiając tym samym czas spędzony oddzielnie. Specjalnie zaprosił też dziadków swoich pociech, żeby mieli z Victorią jeden wieczór tylko dla nich - donosi znajomy pary.

Beckhamowie to para z niebywale długim jak na show-biznes stażem i miło widzieć, że wciąż pielęgnują swój związek.

