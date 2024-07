Natasza Urbańska to z pewnością piękna i utalentowana kobieta. Wydaje się jednak, że talent i uroda to nie wystarczający powód do tego, żeby widzowie pokochali gwiazdę. Tak było w programie „Jak Oni śpiewają” gdzie w finale przegrała z Agnieszką Włodarczyk, oraz w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie główną nagrodę zdobyła konkurująca z nią Anna Mucha. I chociaż było dość oczywiste, że w obu dziedzinach Urbańska jest perfekcyjna i bije swoje rywalki na głowę, to telewidzowie ostatecznie nie potrafili się do niej przekonać.

Po każdej przegranej Natasza Urbańska musiała przeżywać prawdziwy dramat, skoro sama przyznaje, że nie lubi kiedy ktoś jest od niej lepszy. Żona Janusza Józefowicza przyznała ostatnio co lubi najbardziej…

- Być najlepsza. I lubię wysiłek. Mam dystans i odnajduję się nawet w kiczu. W Buffo też czuję na plecach oddech młodszych koleżanek. Ślub i dziecko z Januszem Józefowiczem nie dały poczucia, że moja pozycja nie jest zagrożona- zdradziła w najnowszym wydaniu „Twojego Stylu” Urbańska.

Zaskoczeni?

