Borys Szyc nie może narzekać na brak zainteresowania. Tylko na premierze filmu "Kac Wawa" aktora oblegał tłum kobiet, w tym dość intensywnie nastoletnia Anna Bałon, finalistka "Top Model" (zobacz: Top Modelka podrywa Szyca. Bez sukcesu). Jednak dla Borysa najbardziej atrakcyjne są panie już zajęte, ciężkie do zdobycia. Ściślej mówiąc, chodzi o Nataszę Urbańską.

Chociaż Borys zagrał z Nataszą w filmie "1920. Bitwa warszawska", w którym w jednej ze scen dochodzi nawet do pocałunku, dla niego to jednak za mało. Magazyn "Playboy" zapytał gwiazdora, którą rodzimą celebrytkę chciałby zobaczyć na rozkładówce. Aktor jasno odpowiedział, że marzy mu się naga sesja Nataszy Urbańskiej. Redakcja od razu wyraziła chęć, na co Szyc kpiąco skomentował:

- Mogę was poprzeć, ale jest jeszcze Janusz. Może zaproponujcie jej jakąś ładną sesję z choreografią męża. Poza Nataszą wszystkie inne widziałem już nago.

Czy uda się przekonać aktorkę? Chyba nie powinno być problemu, w końcu i tak Natasza w Borysie widzi swojego męża.

A to na pocieszenie dla Borysa Szyca:

