See By Chloé

We flakonie perfum See By Chloé skrywa się niejedno oblicze. Wielowymiarowa, przejrzysta butelka sprawia, że światło i cień zabawnie harcują między jej szklanymi kątami. Lustrzany efekt stanowi otoczkę dla wyróżniającego się różowego logo See By Chloé, umieszczonego na szyjce.

Na spodzie flakonu znajdują się trzy rozkoszne nóżki, które stanowią stateczną podstawę. Nakrętka zapachu została zwieńczona srebrna obrączką, przypominającą zawieszkę biżuteryjnego naszyjnika. Dziewczyna See By Chloé uwielbia bawić się tym dekoracyjnym dodatkiem. Chwytając go w swoje dłonie ulega aromatycznej pokusie.

Opakowanie ujmuje swoim klasycznym minimalizmem. Bez zbędnych dodatków, przedstawia wyraziste, srebrne logo See By Chloé na jednolitym, różowym tle.