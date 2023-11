Milena Suszyńska, jakiś czas temu opublikowała nieco zaskakujące zdjęcie, na którym pokazała dwóch znanych aktorów i każdy z nich ma szczególne miejsce w jej sercu. Okazuje się, że jeden z nich jest gwiazdorem popularnego serialu "Dewajtis", który docenili widzowie telewizyjnej Jedynki.

Reklama

Wiemy, co łączy Karola Dziubę z "Dewajtis" ze Zbigniewem Suszyńskim?

Zakończył się hitowy serial TVP "Dewajtis" z Markiem Czertwanem, w którego postać wcielił się Karol Dziuba. Aktor, który już niebawem wcieli się w rolę Władysława Kargula w serialu "Sami swoi" prywatnie jest związany z aktorską rodziną Suszyńskich. Co ich łączy? Okazuje się, że Milena Suszyńska czyli żona Karola Dziuby to córka znanego aktora Zbigniewa Suszyńskiego. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Zobacz także: Gwiazda "Ojca Mateusza" wyszła za mąż. Pochwaliła się suknią ślubną

Reklama

Milena Suszyńska i Karol Dziuba są małżeństwem już od 2014 roku. Aktorska para zawodowo realizuje się, grając w kolejnych serialach, a prywatnie cieszą się rodzinnym szczęściem z synkiem Gustawem. Ostatnio ich rodzina powiększyła się o nowego domownika, czyli uroczego pieska o imieniu Stefania.

Instagram @milenkasuszynska_official

Zbigniew Suszyński Instagram @milenkasuszynska_official