Nowa kolekcja D&G na wiosnę to prawdziwa feeria barw. W kolekcji na wiosnę pojawiały się piękne, malowane w charakterystyczne włoskie jedwabie.

Także buty w tegorocznej kolekcji to prawdziwa eksplozja wzorów i kolorów! Szczególnie ciekawie wyglądają satynowe botki na koturnie przewiązywane na kostce. Połączenie kolorowych pasków i groszków zadziała na każdą, nawet najbardziej skromną stylizację!

D&G ma także coś dla miłośników bardziej klasycznych butów w stylu marki. Sandały na koturnie z przyczepionymi złotymi monetami będą wyglądać imponująco w połączeniu z letnią sukienką.

A Wy, co sądzicie o nowej kolekcji D&G? Chciałybyście mieć takie buty?

kj

Reklama