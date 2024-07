Natalia Siwiec każdą swoją kolejną stylizacją udowadnia, że kocha dobre metki i zdecydowanie zna się na modowych trendach. Najczęściej możemy zobaczyć ją ubraną w ekskluzywne sukienki od polskich i zagranicznych projektantów, które chętnie łączy z niebotycznie wysokimi szpilkami. Tylko raz zrobiła wyjątek i zdecydowała się założenie klasycznego modelu Conversów. Ta stylizacja stała się dla nas inspiracją do stworzenia podobnego looku.

Jeśli podoba wam się szkolna stylizacja Natalii, polecamy wam bardzo podobną krótką sukienkę z kołnierzykiem za ok. 123zł, dostępną w internetowym sklepie Romwe.com, oraz identyczne trampki Converse w cenie ok. 240zł. Jest już jakaś chętna na szklny look w stylu Natalii Siwiec?

Tak prezentują się nasze propozycje wraz z ceniami: