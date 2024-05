Klaudia El Dursi jest w szczęśliwym związku i doczekała się dwóch synów. Jednak od zawsze celebrytka marzyła o córce, o czym niejednokrotnie wspominała w wywiadach. Fani tylko czekają aż El Dursi poinformuje o trzeciej ciąży. Czy to jest właśnie ten moment?

Klaudia El Dursi podzieliła się swoim szczęściem

Klaudia El Dursi niedawno zakończyła nagrania do kolejnego sezonu "Hotelu Paradise" i w ramach odpoczynku postanowiła wybrać się na wakacje do Dubaju. Początkowo nie była zachwycona wybranym miejscem, ale po czasie przyznała, że był to dobry wybór i ma nadzieję tam jeszcze wrócić. Klaudia El Dursi na co dzień wychowuje dwóch synów - Jasia i Dawida, ale nigdy nie kryła, że marzy jej się córeczka.

Od dwóch lat się tak bujam i mało tego... ja jestem na takim etapie, że boję się, że mi tego czasu nie starczy, najmłodsza nie jestem - mówiła Klaudia w jednym z wywiadów dla WP.

Teraz gdy Klaudia El Dursi wstawiła nowe zdjęcie na swoje InstaStory zapewne niektórzy liczyli, że będzie to informacja o ciąży.

Taka radość o poranku. Tak! To już ten czas - zaczęła Klaudia El Dursi.

Jednak na tę wiadomość fani muszą jeszcze trochę poczekać, ponieważ Klaudia szybko dodała:

To już ten czas kiedy składamy się z bobu i truskawek (ja bym do tego duetu dodała jeszcze borówki) - napisała Klaudia na swoim InstaStory.

Co ciekawe, niedawno podczas programu Kuby Wojewódzkiego Klaudia El Dursi przyznała, że miała różne propozycje imion dla swojego dziecka. Okazuje się, że celebrytka planowała nazwać swojego syna Denis, Alladyn, Dante lub Samuel, ale jednak zdecydowała się na popularne, polskie imię- Jaś.

Miał być Dante albo Samuel, a jest Jasiu - śmiała się El Dursi.

Niebawem w rodzinie Klaudii El Dursi odbędzie się ważne wydarzenie, jakim jest komunia święta jej młodszego synka. Jesteście ciekawi, jaką stylizację na ten dzień wybierze prowadząca "Hotel Paradise"?

