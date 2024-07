Katarzyna Skrzynecka przez ostatnie sześć lat bardzo mocno starała się o to, aby unieważnić swój ślub kościelny ze Zbigniewem Urbańskim. W końcu jej się to udało i jest bardzo szczęśliwa. Zobacz: Katarzyna Skrzynecka unieważniła swoje małżeństwo

Były mąż aktorki w mediach pożalił się na to, że nie rozumie decyzji sądu, o której dowiedział się z gazet. W tabloidach od razu pojawiła się także informacja, że Skrzynecka szykuje się do szybkiego ślubu z Marcinem Łopuckim, swoim aktualnym partnerem. Jak udało się dowiedzieć magazynowi "Flesz" jest to nieprawda, a sama gwiazda komentuje to tak:

Oboje z Marcinem czekaliśmy na moment, kiedy będziemy mogli złożyć sobie przysięgę przed ołtarzem. Ale chcemy się przygotować do tej ceremonii. To jest zbyt ważna dla nas chwila, byśmy się spieszyli. Planujemy cieszyć się nią na spokojnie.

Kibicujecie im?