Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich w Rio późnym wieczorem, ale chyba najciekawszy moment dzisiejszego, ostatniego dnia olimpijskich zmagań za nami! Wszystko za sprawą trenerów mongolskiego zapaśnika Ganzorigiina Mandakhnarana, którzy w oryginalny sposób zaprotestowali przeciwko wynikowi walki ich podopiecznego.

Jeszcze na 10 sekund przed końcem walki Mongoł Mandakhnaran wygrywał 7:6 w starciu z Ichtiorem Nawruzowem z Uzbekistanu. Mongolski zawodnik zaczął się cieszyć z takiego obrotu sprawy i uciekać przed próbującym go gonić przeciwnikiem. Walka się zakończyła i wtedy na tablicy wyników pokazał się remis 7:7. Jak się okazało, sędziowie ukarali mongolskiego zawodnika za unikanie walki i poniżanie w ten sposób rywala. Ten jeden punkcik przesądził o wyniku walki.

Wtedy trenerzy Mandakhnarana zaczęli protestować wychodząc na matę i... zdejmując ubrania! Długo nie chcieli zejść z maty stojąc tam w samych majtkach. Nic nie wskórali, a z hali wyprowadziła ich policja. Zobaczcie, jak wyglądał ten "nagi" protest.

Zobacz: Marcin Jędrusiński - Polak, który pokonał Usaina Bolta! WIDEO

Mongolian wrestling coaches strip down in protest after Ganzorigiin Mandakhnaran lost the bronze medal. ???????????? pic.twitter.com/zyYKE6bbCT

— HighlightHub (@HighlightHub) August 21, 2016