Renesans, tak umownie nazywany jest jeden z kluczowych trendów nadchodzącego sezonu. Renesans, znaczy przepych, błysk i złoto, czyli wszystko to, co można znaleźć w najnowszej kolekcji Ralpha Laurena. Ten amerykański projektant wie jak adaptować najnowsze tendencje nie zmieniając przy tym klasycznych form.

Ubrania Ralpha Laurena, czy są to z lat 90., czy z zeszłego sezonu pasują do wszystkiego i wciąż są na czasie. Te prezentowane w kampanii marki na jesień-zimę 2012/13 to przede wszystkim seksowne złoto, dobrze skrojone marynarki, ostre dodatki, czyli wszystko to, co powinno ubierać niezależną kobietę XXI wieku.

Dlatego jeśli pociąga was ten styl zapewniamy, że popularne sieciówki będą o nim pamiętać. W ich jesienno-zimowych kolekcjach szukajcie bluzek, marynarek i płaszczy wyszywanych złotą nicią, ale także aksamitnych spodni i połyskujących przepychem dodatków.

My już pokochaliśmy ten trend, a wy?