Projektanci przygotowali wielką ucztę dla odważnych, które lubią ostry look. Dopasowane skóry, lateks, gorsety, wyeksponowana bielizna i wszechobecny kolor czarny to niektóre ze znaków rozpoznawczych fetyszowego trendu.

Jeśli myślisz, że pewnych granic nie można przekraczać, pomyśl o nadchodzącym karnawale! Tak odważną i ultramodną stylizacją możesz zachwycić na wieczornej imprezie.



Polecamy pomyśleć o łączeniu jedynie niektórych elementów fetyszowego stylu np. lateksowa spódnica do kolorowej bluzki, czy skórzany gorset do dżinsów.



Podoba Wam się ten trend?



Od lewej: Givenchy, Alexander McQueen, Thierry Mugler, Louis Vuitton.



jm

Reklama