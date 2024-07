Piękna, odżywiona i lśniąca skóra dodaje nam blasku i sprawia, że wyglądamy bardziej atrakcyjnie. Dzięki temu poprawia się także nasze samopoczucie oraz wzrasta pewność siebie. Jednak nasza skóra jest narażona na wiele szkodliwych czynników. Promieniowanie UV, zmieniająca się pogoda, zanieczyszczenia, a nawet zła dieta mogą powodować podrażnienia, szorstkość i utratę blasku. Co więcej, źle nawilżona skóra staje się mało elastyczna i staje się bardziej podatna na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach na lato 2013:

Aby nasze ciało wyglądało wspaniale, należy o nie odpowiednio zadbać. W tym zadaniu idealnie sprawdzą się balsamy, które specjalnie dla was wybrałyśmy. Pierwszą propozycją jest ultra nawilżający balsam do ciała Bielendy, który zapewnia nie tylko znaczny i długotrwały wzrost nawilżenia, ale także rewelacyjnie zmiękcza, wygładza i ujędrnia naskórek. A ponadto, tegoroczna, najnowsza odsłona kosmetyków Bikini od Bielendy. Balsamy marki to przede wszystkim nowa formuła, która oprócz ochrony, zapewnia intensywne nawilżanie. Wszystkie kosmetyki zostały wzbogacone o kwas hialuronowy, który dogłębnie nawilża skórę i zabezpiecza ją przed utratą wody, chroniąc tym samym przed przesuszeniem.

Reklama

Stawiamy również na zapach, w związku z czym wybrałyśmy aż 2 balsamy pochodzące z najnowszych kolekcji Bath & Body Works. Nowością jest również żel pod prysznic FA z dodatkiem balsamu. I wiele innych nowinek na polskim rynku. Nic, tylko się balsamować!

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć z balsamami do ciała: