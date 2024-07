Dokładnie dwa miesiące temu dotarła do nas informacja o poważnym wypadku zwycięzcy czwartej edycji "Must be the music. Tylko muzyka", Tomka "Kowala" Kowalskiego. Wokalista w ciężkim stanie trafił do szpitala, a kolejne komunikaty przekazywane przez rodzinę i najbliższych muzyka nie pozostawiały wątpliwości, że zdarzenie na zawsze zmieni jego życie. Potwierdzili to lekarze, których ostateczne diagnoza była jednoznaczna. Przypomnijmy: Zwycięzca "MBTM" nadal przebywa w szpitalu. Diagnoza lekarzy jest jednoznaczna

Przez ostatnie dni na oficjalnym profilu Tomka nie pojawiła się żadna nowa informacja o jego stanie zdrowia. Wielu fanów nie pozostawało biernych i w komentarzach pytało jak się czuje muzyk oraz czy wiadomo coś więcej o jego dalszym leczeniu. Najbliżsi współpracownicy zdecydowali się na krótki komentarz w którym wyjaśniają, że Tomek wyszedł już ze szpitala i zabrał się za rehabilitację, która ma mu pomóc w odzyskaniu sprawności.



Wielu z Was pyta o zdrowie Tomka - z wielką radością informujemy, że Tomek już opuścił szpital i zabiera się do ostrej rehabilitacji. Przekazujemy serdeczne pozdrowienia od naszego Kowala i obietnicę, że za czas niedługi Tomek do Was wróci! Dziękujemy za każde wsparcie i dobre słowo - zrobiły swoją robotę - czytamy.



Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za jak najszybszy powrót do formy.

