Zamieszanie wokół Rafała Brzozowskiego i Roberta Janowskiego rozpoczęło się od głośnej wypowiedzi prowadzącego "Jaka to melodia?". Janowski w jednym z wywiadów wbił szpilę swojemu koledze twierdząc, że od wielu lat próbuje zająć jego miejsce w programie.

Rafał Brzozowski stoi już w blokach startowych od dobrych kilku lat (śmiech). Co roku "w tajemnicy" zgłaszał swoją kandydaturę, chcąc mnie wysłać na emeryturę, ale telewizja nie jest taka duża, wszyscy się znamy, dochodziło to do mnie i czułem ten oddech na plecach (śmiech). Czy oglądałbym? Pewnie zobaczyłbym z ciekawości jak sobie radzi. Albo nie radzi (śmiech)- mówił w rozmowie z magazynem "Party".