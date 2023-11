1 z 5

"Koło fortuny" z Rafałem Brzozowskim, czy "Jaka to melodia?" z Robertem Janowskim? Który program przyciąga więcej widzów przed telewizory? Wraz z końcem wakacji stacje telewizyjne rozpoczęły nadawanie swoich jesiennych propozycji. Chociaż jeszcze kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Robert Janowski może nie pojawić się w kolejnej edycji "Jaka to melodia?", to ostatecznie prezenter wciąż jest gospodarzem show. Wcześniej plotkowano, że Roberta może zastąpić Rafał Brzozowski - tak się jednak nie stało, a piosenkarz zadebiutował w roli prowadzącego w powracającym po latach programie "Koło fortuny".

Rafał Brzozowski czy Robert Janowski - który z nich przyciąga więcej fanów przed telewizory?

