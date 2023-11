A jednak! Powstanie nowy sezon show "Jaka to melodia?" z Robertem Janowskim w roli prowadzącej. Po wielkiej burzy, która rozpętała się kilka tygodni temu, kiedy pojawiły się informacje, że prezenter traci pracę. Na szczęście wszystko wróciło do normy:

Stoczyliśmy (…) wojnę o teleturniej „Jaka to melodia?” i wygraliśmy. Program zostaje w niezmienionej formule, producent Media Corporation nadal będzie czuwał nad jakością, a i prowadzący, oprócz kilku dodatkowych siwych włosów, też wciąż ten sam. Jedyna zmiana, dobra zmiana, to nowy sezon w systemie HD - napisał na swoim fanpage’u Robert Janowski.

Co ciekawe, kiedy jeszcze nieznane były losy Roberta Janowskiego w kolejnym sezonie "Jakiej to melodii", plotkowano, że prezentera zastąpi... Rafał Brzozowski. Okazuje się, że rzeczywiście, młody wokalista chciał wygryźć Janowskiego:

Rafał Brzozowski stoi już w blokach startowych od dobrych kilku lat (śmiech). Co roku "w tajemnicy" zgłaszał swoją kandydaturę, chcąc mnie wysłać na emeryturę, ale telewizja nie jest taka duża, wszyscy się znamy, dochodziło to do mnie i czułem ten oddech na plecach (śmiech). Czy oglądałbym? Pewnie zobaczyłbym z ciekawości jak sobie radzi. Albo nie radzi (śmiech). - mówi Janowski w nowym "Party".