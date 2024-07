Słynny piosenkarz trafił do szpitala! W sobotni wieczór Tom Jones miał zaśpiewać na koncercie w Monte Carlo, niestety ze względu na poważny stan zdrowia artysty imprezę odwołano. Jak informuje rzecznik gwiazdora powodem było poważne odwodnienie organizmu.

-To był ogromny zawód zarówno dla Toma, jego zespołu jak i wszystkich, którzy ten koncert przygotowywali- oświadczył rzecznik muzyka.

Według lekarzy, którzy opiekują się artystą, jego stan zdrowia ustabilizował się.

Przypomnijmy, że występ w Monako miał być ostatnim koncertem promującym jego płytę „Praise and Blame”, która okazała się hitem w Wielkiej Brytanii.

Życzymy zdrowia!

