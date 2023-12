Lech Wałęsa przekazał smutną informację. Jak się okazało, były prezydent trafił do szpitala i zmaga się z niebezpieczną chorobą. Pod nowym postem na Facebooku Lecha Wałęsy pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia od internautów.

Reklama

Lech Wałęsa w szpitalu

Niepokojące wiadomości na facebookowym profilu Lecha Wałęsy pojawiły się we wtorek, 5 grudnia. Były prezydent pokazał zdjęcie, na którym widzimy go z maseczką na twarzy w szpitalnym łóżku. Jak się okazało, Lech Wałęsa zmaga się z koronawirusem.

Trafił mnie Covid... - przekazał Lech Wałęsa.

Facebook/Lech Wałęsa

Zobacz także: Lech Wałęsa w żałobie. Zmarła jedna z najważniejszych kobiet w jego życiu

Jak ustalił Fakt.pl, stan byłego prezydenta jest stabilny i rokowania są dobre. Mimo to na razie nie wiadomo, kiedy były prezydent będzie mógł opuścić placówkę medyczną. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy były prezydent zmaga się z koronawirusem. W ubiegłym roku Lech Wałęsa również chorował na COVID-19.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fani bardzo wspierają Lecha Wałęsę i przesyłają mu mnóstwo ciepłych słów w komentarzach pod jego nowym postem.

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia życzę.

Wszystkiego dobrego, niech Pan się trzyma

Życzymy dużo zdrowia i spokoju

Szanowny Panie Prezydencie życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Reklama

I my również dołączamy się do tych słów i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!