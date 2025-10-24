To z nim Cichopek spędza czas tuż przed ślubem. Wcale nie chodzi o Kurzajewskiego
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego tuż tuż, tymczasem na jaw wyszło, co przyszła panna młoda robi tuż przed ceremonią. Nie uwierzycie, kto jej towarzyszy. To trzeba zobaczyć.
Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych ślubów w polskim show-biznesie. Już w najbliższy weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak". I podczas gdy przyszły pan młody zdradził, jak wyglądał jego emocjonujący wieczór kawalerski, okazuje się, że jego ukochana zupełnie inaczej spędza ostatnie chwile tuż przed "wielkim dniem".
Ślub z Kurzajewskim tuż tuż. Tak Cichopek spędza ostatnie chwile przed ceremonią
Niedługo jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie stanie na ślubnym kobiercu. Niedawno do sieci wyciekło ślubne zaproszenie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a ich fani w napięciu odliczają dni do zaślubin swoich ulubieńców. Jak już wiemy, para powie sobie "tak" w najbliższy weekend, jednak jak dotąd szczegóły ceremonii główni zainteresowani starają się utrzymać w tajemnicy.
I podczas gdy przyszły pan młody, pochwalił się niedawno w sieci swoim pełnym emocji wieczorem kawalerskim, to jego ukochana dość powściągliwie podchodzi do poruszania tematu wieczoru panieńskiego, nic więc dziwnego, że jej najnowsze zdjęcie wywołało w mediach społecznościowych niemałe poruszenie. Wiadomo, z kim Katarzyna Cichopek spędza ostatnie chwile przed ślubem. To znany z show-biznesu przystojniak.
To z nim Katarzyna Cichopek spędza czas na kilka dni przed ślubem z Maciejem Kurzajewskim
Po tym, jak Maciej Kurzajewski pochwalił się swoim wieczorem kawalerskim, jego fani z napięciem oczekiwali na relację z wieczoru panieńskiego ukochanej prezentera "Halo tu Polsat". Ku zaskoczeniu wszystkich, zamiast tego, Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci wzruszające kadry z udziałem swojego wieloletniego przyjaciela, Marcina Mroczka, z którym od 25 lat gra w kultowym serialu "M jak miłość".
To właśnie przyjaciel towarzyszy Katarzynie Cichopek podczas ostatnich chwil przed zbliżającą się wielkimi krokami ceremonią zaślubin z Maciejem Kurzajewskim. Co ciekawe, grono ekspertów od wizerunku już okrzyknęło ich wielki dzień "weselem dekady". Na ślubie dziennikarzy "Halo tu Polsat" bowiem nie zabraknie śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu.
Katarzyna Cichopek zaskoczy na ślubie kilkoma sukniami
Jak już wiemy, Katarzyna Cichopek w dniu zaślubin z Maciejem Kurzajewskim postawi nie na jedną, ani dwie, ale na kilka spektakularnych ślubnych kreacji, za które odpowiedzialna jest topowa polska projektantka, Viola Piekut.
Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe
Tak będzie wyglądał ślub Cichopek i Kurzajewskiego
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zakończy się jedynie toastem, wystawnym przyjęciem i spektakularnym tortem. Para planuje dwudniową celebrację. Jak sobotnią część oficjalną oraz niedzielne atrakcje dla zaproszonych gości.
Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy – na uroczystą część w sobotę, sportowy – na aktywne atrakcje w niedzielę
Plejada gwiazd na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego
Jak udało nam się ustalić, wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele znanych nazwisk. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że para nie zamierza zaprosić Teresy Lipowskiej, z którą Cichopek od lat gra w serialu "M jak miłość", jednak na ceremonii nie zabraknie gwiazd "Halo tu Polsat" i nie tylko. Wśród zaproszonych są m.in.:
- Ewa Wachowicz,
- Mateusz Gessler,
- Krzysztof Ibisz z żoną Joanną Kudzbalską,
- Paulina Sykut-Jeżyna z mężem,
- Edward Miszczak,
- Joanna i Jacek Kurscy,
- Tomasz Kammel,
- Izabella Krzan,
- Ida Nowakowska,
- Monika Richardson.
Choć nie zabraknie największych sław telewizji, przyjęcie ma być kameralne.
