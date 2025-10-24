Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych ślubów w polskim show-biznesie. Już w najbliższy weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak". I podczas gdy przyszły pan młody zdradził, jak wyglądał jego emocjonujący wieczór kawalerski, okazuje się, że jego ukochana zupełnie inaczej spędza ostatnie chwile tuż przed "wielkim dniem".

Ślub z Kurzajewskim tuż tuż. Tak Cichopek spędza ostatnie chwile przed ceremonią

Niedługo jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie stanie na ślubnym kobiercu. Niedawno do sieci wyciekło ślubne zaproszenie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a ich fani w napięciu odliczają dni do zaślubin swoich ulubieńców. Jak już wiemy, para powie sobie "tak" w najbliższy weekend, jednak jak dotąd szczegóły ceremonii główni zainteresowani starają się utrzymać w tajemnicy.

I podczas gdy przyszły pan młody, pochwalił się niedawno w sieci swoim pełnym emocji wieczorem kawalerskim, to jego ukochana dość powściągliwie podchodzi do poruszania tematu wieczoru panieńskiego, nic więc dziwnego, że jej najnowsze zdjęcie wywołało w mediach społecznościowych niemałe poruszenie. Wiadomo, z kim Katarzyna Cichopek spędza ostatnie chwile przed ślubem. To znany z show-biznesu przystojniak.

To z nim Katarzyna Cichopek spędza czas na kilka dni przed ślubem z Maciejem Kurzajewskim

Po tym, jak Maciej Kurzajewski pochwalił się swoim wieczorem kawalerskim, jego fani z napięciem oczekiwali na relację z wieczoru panieńskiego ukochanej prezentera "Halo tu Polsat". Ku zaskoczeniu wszystkich, zamiast tego, Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci wzruszające kadry z udziałem swojego wieloletniego przyjaciela, Marcina Mroczka, z którym od 25 lat gra w kultowym serialu "M jak miłość".

To właśnie przyjaciel towarzyszy Katarzynie Cichopek podczas ostatnich chwil przed zbliżającą się wielkimi krokami ceremonią zaślubin z Maciejem Kurzajewskim. Co ciekawe, grono ekspertów od wizerunku już okrzyknęło ich wielki dzień "weselem dekady". Na ślubie dziennikarzy "Halo tu Polsat" bowiem nie zabraknie śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu.

Katarzyna Cichopek zaskoczy na ślubie kilkoma sukniami

Jak już wiemy, Katarzyna Cichopek w dniu zaślubin z Maciejem Kurzajewskim postawi nie na jedną, ani dwie, ale na kilka spektakularnych ślubnych kreacji, za które odpowiedzialna jest topowa polska projektantka, Viola Piekut.

Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe - informuje Plejada, powołując się na swoje źródło.

Tak będzie wyglądał ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie zakończy się jedynie toastem, wystawnym przyjęciem i spektakularnym tortem. Para planuje dwudniową celebrację. Jak sobotnią część oficjalną oraz niedzielne atrakcje dla zaproszonych gości.

Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy – na uroczystą część w sobotę, sportowy – na aktywne atrakcje w niedzielę - napisali w zaproszeniu ślubnym zakochani.

Plejada gwiazd na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Jak udało nam się ustalić, wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele znanych nazwisk. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że para nie zamierza zaprosić Teresy Lipowskiej, z którą Cichopek od lat gra w serialu "M jak miłość", jednak na ceremonii nie zabraknie gwiazd "Halo tu Polsat" i nie tylko. Wśród zaproszonych są m.in.:

Ewa Wachowicz,

Mateusz Gessler,

Krzysztof Ibisz z żoną Joanną Kudzbalską,

Paulina Sykut-Jeżyna z mężem,

Edward Miszczak,

Joanna i Jacek Kurscy,

Tomasz Kammel,

Izabella Krzan,

Ida Nowakowska,

Monika Richardson.

Choć nie zabraknie największych sław telewizji, przyjęcie ma być kameralne.

Ślub z Kurzajewskim tuż tuż. Tak Cichopek spędza ostatnie chwile przed ceremonią, Fot.: Instagram/katarzynacichopek