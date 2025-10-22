TYLKO U NAS: Wiemy, kogo na swój ślub zaprosili Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski! Szykuje się wesele dekady
Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, prezenterów "Halo tu Polsat", zbliża się wielkimi krokami. Nam udało się dowiedzieć, kogo uwielbiana para zaprosiła na ceremonię. Na liście gości nie zabrakło przyjaciół z Polsatu, ale i... sportowców! Sprawdźcie szczegóły.
Przed nami ślub roku, a nawet i dekady! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już 25 października staną na ślubnym kobiercu. Do ceremonii szykują się już od jakiegoś czasu, a nam udało się dowiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia. Kto będzie towarzyszył parze w tym wyjątkowym dla nich dniu?
Ślub Cichopek i Kurzajewskiego lada chwila!
Pierwsze informacje o ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiły się już kilka tygodni temu. Według medialnych przecieków kameralna ceremonia ma odbyć się w Polsce, z udziałem rodziny i przyjaciół pary. Patryk Wolski, menadżer gwiazd, reprezentujący także Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, w rozmowie z Party.pl przekazał zaś niedawno:
Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie
Lista zaproszonych gości na ślub roku!
Jak udało nam się dowiedzieć, zaproszenia na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego otrzymali prowadzący "Halo tu Polsat" oraz Ewa Wachowicz i Mateusz Gessler. Nie wszyscy jednak dotrą na całą uroczystość weselną - jedna z par będzie musiała poprowadzić niedzielne wydanie śniadaniówki Polsatu, zaś Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut próbę generalną przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami".
Zaproszenia na uroczystość otrzymali również przyjaciele Katarzyny Cichopek z serialu "M jak miłość", jak również sportowcy, od lat zaprzyjaźnieni z Maciejem Kurzajewskim.
Para na swój ślub zaprosiła również byłą szefową z "Pytania na śniadanie", Joannę Kurską oraz dyrektora programowego stacji Polsat - Edwarda Miszczaka. Wesele będzie kameralne, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. O tym, kto finalnie pojawi się podczas uroczystości, dowiemy się w najbliższą sobotę.
Zobacz także: Kurska złożyła zeznania w sprawie przeciw Smaszcz. Nawiązała do ślubu Cichopek i Kurzajewskiego