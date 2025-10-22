Przed nami ślub roku, a nawet i dekady! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już 25 października staną na ślubnym kobiercu. Do ceremonii szykują się już od jakiegoś czasu, a nam udało się dowiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia. Kto będzie towarzyszył parze w tym wyjątkowym dla nich dniu?

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego lada chwila!

Pierwsze informacje o ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiły się już kilka tygodni temu. Według medialnych przecieków kameralna ceremonia ma odbyć się w Polsce, z udziałem rodziny i przyjaciół pary. Patryk Wolski, menadżer gwiazd, reprezentujący także Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, w rozmowie z Party.pl przekazał zaś niedawno:

Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie mówi nam Wolski

Lista zaproszonych gości na ślub roku!

Jak udało nam się dowiedzieć, zaproszenia na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego otrzymali prowadzący "Halo tu Polsat" oraz Ewa Wachowicz i Mateusz Gessler. Nie wszyscy jednak dotrą na całą uroczystość weselną - jedna z par będzie musiała poprowadzić niedzielne wydanie śniadaniówki Polsatu, zaś Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut próbę generalną przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami".

Zaproszenia na uroczystość otrzymali również przyjaciele Katarzyny Cichopek z serialu "M jak miłość", jak również sportowcy, od lat zaprzyjaźnieni z Maciejem Kurzajewskim.

Para na swój ślub zaprosiła również byłą szefową z "Pytania na śniadanie", Joannę Kurską oraz dyrektora programowego stacji Polsat - Edwarda Miszczaka. Wesele będzie kameralne, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. O tym, kto finalnie pojawi się podczas uroczystości, dowiemy się w najbliższą sobotę.

