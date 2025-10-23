Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już za kilka dni powiedzą sobie sakramentalne "tak". Do sieci wyciekają coraz nowsze informacje na temat ceremonii. Tym razem jeden z portali dotarł do informacji na temat miejsca, w którym odbędzie się wesele pary celebrytów. Będziecie zaskoczeni.

To tu odbędzie się wesele Cichopek i Kurzajewskiego

Tym wydarzeniem od kilku tygodni żyją wszyscy fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Już 25 października 2025 roku znana para celebrytów zawrze przysięgę małżeńską. W oczekiwaniu na ceremonię do mediów spływają informacje na temat szczegółów uroczystości. Tymczasem informator jednego z portali ujawnił, gdzie odbędzie się wesele. Jak przekazał, odbędzie się ono w malowniczych okolicznościach przyrody.

To będzie jedno z tych wydarzeń, o których mówi się długo po ostatnim toaście. Również dlatego, że wesele Kasi i Maćka odbędzie się w wyjątkowym miejscu, z dala od zgiełku, a jednocześnie w samym sercu natury ujawnia źródło Plejady.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski będą świętować w sercu natury

Jak przekazał informator Plejady, goście będą mieli do dyspozycji nie tylko cały obiekt, ale również zapewniono im wygodne noclegi. Wspomniano również o Parku Narodowym.

Nieprzypadkowo wybór padł na stylowy hotel położony w otulinie Parku Narodowego, którego właścicielami są przyjaciele pary młodej. To oni zadbają o całą uroczystość. Cały obiekt zostanie udostępniony na wyłączność gościom weselnym. Wnętrza sal balowych hotelu łączą elegancję z naturalnym ciepłem, tworząc idealne warunki do świętowania w wyjątkowym stylu. Każdy detal - od wystroju po kompozycję menu - dopracowany został z myślą o gościach i przyjaciołach pary młodej. Dla każdego gościa przyjęcia hotel oferuje komfortowe pokoje oraz apartamenty czytamy.

