Tak Maciej Kurzajewski bawił się na swoim wieczorze kawalerskim. Nie ukrywa emocji: "To był kosmos"
Już za kilka dni Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają stanąć na ślubnym kobiercu. Z tej okazji przyjaciele przyszłego pana młodego postanowili zorganizować mu wieczór kawalerski. Dziennikarz pochwalił się krótką relacją z imprezy.
Fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z ogromną ekscytacją odliczają dni do ich ślubu. Według ustaleń mediów już 25 października dziennikarz i aktorka mają złożyć przysięgę małżeńską. Teraz okazuje się, że przyszły pan młody świetnie bawił się na swoim wieczorze kawalerskim, a relacją z wydarzenia podzielił się z fanami.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski należą dziś do grona najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Publicznie potwierdzili swój związek w październiku 2022 roku. Wcześniej dziennikarz był przez ponad dwie dekady mężem Pauliny Smaszcz, natomiast aktorka tworzyła małżeństwo z Marcinem Hakielem.
Para od dawna chętnie dzieli się swoim uczuciem, a niedawno w mediach pojawiła się zaskakująca wiadomość. Już za kilka dni związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zostanie sformalizowany. Ślub aktorki i dziennikarza zaplanowano na 25 października 2025 roku, a fani pary z niecierpliwością czekają na ten moment.
Maciej Kurzajewski bawi się na swoim wieczorze kawalerskim
W ferworze przygotowań do uroczystości bliscy Macieja Kurzajewskiego nie zapomnieli o zorganizowaniu wieczoru kawalerskiego. Prezenter pochwalił się relacją z wydarzenia na swoim Instagramie. Przyszły pan młody wyraził ogromną wdzięczność za przygotowanie tak wspaniałej imprezy.
Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły! Jacek i Julek to był kosmos! Wielkie dzięki Panowie!
Maciej Kurzajewski nie ujawnił, gdzie dokładnie odbył się jego wieczór kawalerski, ale pokazał w sieci nagranie, na którym możemy zobaczyć terenowy samochód i podróż autem w ciemnym tunelu. Zobaczcie sami!
Zobacz także: