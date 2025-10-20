Fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z ogromną ekscytacją odliczają dni do ich ślubu. Według ustaleń mediów już 25 października dziennikarz i aktorka mają złożyć przysięgę małżeńską. Teraz okazuje się, że przyszły pan młody świetnie bawił się na swoim wieczorze kawalerskim, a relacją z wydarzenia podzielił się z fanami.

Reklama

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski należą dziś do grona najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Publicznie potwierdzili swój związek w październiku 2022 roku. Wcześniej dziennikarz był przez ponad dwie dekady mężem Pauliny Smaszcz, natomiast aktorka tworzyła małżeństwo z Marcinem Hakielem.

Para od dawna chętnie dzieli się swoim uczuciem, a niedawno w mediach pojawiła się zaskakująca wiadomość. Już za kilka dni związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zostanie sformalizowany. Ślub aktorki i dziennikarza zaplanowano na 25 października 2025 roku, a fani pary z niecierpliwością czekają na ten moment.

Maciej Kurzajewski bawi się na swoim wieczorze kawalerskim

W ferworze przygotowań do uroczystości bliscy Macieja Kurzajewskiego nie zapomnieli o zorganizowaniu wieczoru kawalerskiego. Prezenter pochwalił się relacją z wydarzenia na swoim Instagramie. Przyszły pan młody wyraził ogromną wdzięczność za przygotowanie tak wspaniałej imprezy.

Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły! Jacek i Julek to był kosmos! Wielkie dzięki Panowie! napisał przyszły mąż Katarzyny Cichopek.

Maciej Kurzajewski nie ujawnił, gdzie dokładnie odbył się jego wieczór kawalerski, ale pokazał w sieci nagranie, na którym możemy zobaczyć terenowy samochód i podróż autem w ciemnym tunelu. Zobaczcie sami!

Zobacz także:

Reklama