Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek potwierdzili, że ich ślub zbliża się wielkimi krokami. Choć wcześniej spekulowano o uroczystości na podstawie zdjęcia z wakacji, tym razem nie ma wątpliwości. Para rzeczywiście stanie na ślubnym kobiercu, a jednym z niepodważalnych dowodów jest fakt, że Kurzajewski ma już za sobą swój wieczór kawalerski. Teraz zdradził więcej szczegółów.

Wieczór kawalerski Kurzajewskiego był zupełnie inny niż wszystkie

Maciej Kurzajewski, znany dziennikarz i miłośnik biegania, nie zdecydował się na tradycyjne imprezowanie w klubie. Zamiast tego jego szwagier Jacek i syn Julian zorganizowali coś, co przejdzie do historii. Już ostatnio podzielił się drobnymi urywkami z tego wyjątkowego dnia, ale teraz zdradził jeszcze więcej szczegółów.

To nie była zwykła kolacja czy wypad na miasto. Kurzajewski został zabrany... pod ziemię. Całe wydarzenie odbyło się w Kopalni Soli w Kłodawie. To właśnie tam Maciej Kurzajewski przeżył niezapomniane chwile, 600 metrów pod powierzchnią ziemi. W najnowszym wpisie podzielił się swoim szczęściem, przyznając, że do swojej listy sportowych osiągnięć właśnie dopisał nowe doświadczenie!

Do mojej listy biegowych przygód dopisuję bieg na głębokości 600 metrów pod ziemią! A wszystko wydarzyło się w finale mojego wieczoru kawalerskiego

Wieczór rozpoczął się od zjazdu do kopalni zgodnie z zasadami bezpieczeństwa – uczestnicy mieli na głowach kaski i odpowiednie wyposażenie. Przemierzali zacienione korytarze o wysokich sklepieniach pojazdem terenowym, co samo w sobie stanowiło atrakcję nie do podrobienia.

Prezenter podkreślił, że to wydarzenie na zawsze zostanie mu w pamięci:

To było niesamowite przeżycie

Cichopek i Kurzajewski szykują się do ślubu

Już w najbliższą sobotę, 25 października, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak"! Jak udało nam się ustalić, choć w ceremonii będzie uczestniczyło wyłącznie wąskie grono najbliższych osób, wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych nazwisk! Specjalnie ze Stanów Zjednoczonych przyleci chociażby Joanna Kurska, która jak podkreśliła w rozmowie z mediami, już nie może się doczekać.

Zakochani zaplanowali dla gości dwa dni pełne atrakcji. Pierwszego odbędzie się ślub i uroczyste świętowanie, które wymaga do przybyłych eleganckich strojów. W niedzielę natomiast czekać na nich będą ciekawe wyzwania, dlatego para poprosiła o zabranie sportowych ubrań.

Fani niecierpliwie czekają na pierwsze kadry i relację z tak wyjątkowego dnia. To bez dwóch zdań będzie najgłośniejsze wydarzenie tego roku.

