Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami! Wyciekło zaproszenie
Już w najbliższy weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie "tak". W sieci niespodziewanie pojawiło się zaproszenie na ich ślub! Para planuje dwudniową uroczystość pełną emocji i niespodzianek dla gości.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od miesięcy wzbudzają emocje fanów spekulacjami na temat swojego ślubu. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że ceremonia ślubna odbędzie się dokładnie 25 października. Choć zakochani milczą, w sieci pojawia się coraz więcej szczegółów. Wypłynęła nawet treść zaproszenia.
Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego
Już 25 października Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizują swój związek. Redakcja Plotek dotarła do zaproszenia, które przyszła para młoda rozesłała swoim gościom. Już sama jego forma zaskakuje – jest ono proste, pozbawione zbędnych ozdobników, ale jednocześnie emocjonalne i bezpośrednie.
Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z Wami
W dalszej części zaproszenia pojawiła się oczywiście data uroczystości, a także prośba o zarezerwowanie sobie dwóch dni na całe przedsięwzięcie oraz przygotowanie dwóch różnych stylizacji. Co ciekawe, zabrakło informacji o dokładnej lokalizacji.
Szczegóły wydarzenia zdradzimy nieco później - niech pozostanie w tym odrobina niespodzianki
Dwudniowa uroczystość z niespodziankami dla gości
Ślub Cichopek i Kurzajewskiego to nie będzie jedno popołudnie z toastem i tortem. Para planuje dwudniową celebrację – sobotnią część oficjalną oraz niedzielne atrakcje dla zaproszonych gości.
Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy – na uroczystą część w sobotę, sportowy – na aktywne atrakcje w niedzielę
Dla pary i ich najbliższych zapowiada się więc naprawdę emocjonujący weekend.
Plejada gwiazd na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego
Jak udało nam się ustalić, wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele znanych nazwisk. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że para nie zamierza zaprosić Teresy Lipowskiej, z którą Kasia Cichopek od lat gra w serialu "M jak miłość". Nie zabraknie natomiast gwiazd "Halo tu Polsat" i nie tylko. Na liście znaleźli się:
- Ewa Wachowicz,
- Mateusz Gessler,
- Krzysztof Ibisz,
- Paulina Sykut,
- Joanna Kurska,
- Edward Miszczak.
Choć nie zabraknie największych sław telewizji, przyjęcie ma być kameralne i wyłącznie w gronie najbliższych. Kasia i Maciej bardzo dbają o swoją prywatność, a po licznych aferach i skandalach, z którymi przyszło im się zmierzyć w ostatnich latach, niewątpliwie marzą o powiedzeniu sobie "tak" w spokoju i z dala od blasku fleszy.
Zobacz także: Ślub Cichopek i Kurzajewskiego już lada chwila. Oto, co udało nam się dowiedzieć