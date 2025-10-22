Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od miesięcy wzbudzają emocje fanów spekulacjami na temat swojego ślubu. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że ceremonia ślubna odbędzie się dokładnie 25 października. Choć zakochani milczą, w sieci pojawia się coraz więcej szczegółów. Wypłynęła nawet treść zaproszenia.

Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Już 25 października Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizują swój związek. Redakcja Plotek dotarła do zaproszenia, które przyszła para młoda rozesłała swoim gościom. Już sama jego forma zaskakuje – jest ono proste, pozbawione zbędnych ozdobników, ale jednocześnie emocjonalne i bezpośrednie.

Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z Wami czytamy na wstępie.

W dalszej części zaproszenia pojawiła się oczywiście data uroczystości, a także prośba o zarezerwowanie sobie dwóch dni na całe przedsięwzięcie oraz przygotowanie dwóch różnych stylizacji. Co ciekawe, zabrakło informacji o dokładnej lokalizacji.

Szczegóły wydarzenia zdradzimy nieco później - niech pozostanie w tym odrobina niespodzianki

Dwudniowa uroczystość z niespodziankami dla gości

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego to nie będzie jedno popołudnie z toastem i tortem. Para planuje dwudniową celebrację – sobotnią część oficjalną oraz niedzielne atrakcje dla zaproszonych gości.

Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy – na uroczystą część w sobotę, sportowy – na aktywne atrakcje w niedzielę

Dla pary i ich najbliższych zapowiada się więc naprawdę emocjonujący weekend.

Plejada gwiazd na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Jak udało nam się ustalić, wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele znanych nazwisk. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że para nie zamierza zaprosić Teresy Lipowskiej, z którą Kasia Cichopek od lat gra w serialu "M jak miłość". Nie zabraknie natomiast gwiazd "Halo tu Polsat" i nie tylko. Na liście znaleźli się:

Ewa Wachowicz,

Mateusz Gessler,

Krzysztof Ibisz,

Paulina Sykut,

Joanna Kurska,

Edward Miszczak.

Choć nie zabraknie największych sław telewizji, przyjęcie ma być kameralne i wyłącznie w gronie najbliższych. Kasia i Maciej bardzo dbają o swoją prywatność, a po licznych aferach i skandalach, z którymi przyszło im się zmierzyć w ostatnich latach, niewątpliwie marzą o powiedzeniu sobie "tak" w spokoju i z dala od blasku fleszy.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już lada dzień/Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

