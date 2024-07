Od kilku tygodni nazwisko Karoliny Korwin-Piotrowskiej coraz częściej pojawia się w mediach. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą jej odejścia z programu "Top Model" i nieporozumień z pozostałymi jurorami. To nie koniec. Korwin-Piotrowska udzieliła ostatnio wywiadu Monice Jaruzelskiej (www.bezmaski.pl) w którym zdradziła, kto tak naprawdę rządzi w stacji TVN.

Reklama

- Jestem człowiekiem niszy. Jestem człowiekiem niszowego kanału tematycznego. Nigdy nie miałam ambicji posiadania programu na głównej antenie. Chociaż mi dobrze ludzie mówili "Umów się z Rusinową lub Wojewódzkim, oni ci to załatwią, będą na ciebie lobbować"- powiedziała była jurorka "Top Model".

Wygląda więc na to, że Karolina Korwin-Piotrowska przez przypadek, bądź nie, zdradziła właśnie jak mocną pozycję mają w swojej stacji Kinga Rusin i Kuba Wojewódzki. Przypomnijmy, że jakiś czas temu pojawiły się plotki o tym, że to Wojewódzki przyczynił się do zwolnienia Sablewskiej z programu "X Factor". Czyżby doniesienia prasowe były prawdziwe?

Zobacz także

Cały wywiad z Karoliną Korwin-Piotrowską na www.bezmaski.pl.

Reklama

kb