I wszystko już jasne. Jeszcze do wczoraj wszyscy typowali, że za stołem jurorskim 3. edycji "Top Model" zasiądzie Malwina Wędzikowska, stylistka programu, a tymczasem okazało się inaczej. Miejsce Karoliny Korwin Piotrowskiej zajmie Katarzyna Sokołowska, która na co dzień jest choreografem i reżyserem pokazów mody. To ona odpowiadała za choreografię finalistek podczas odcinków na żywo drugiej edycji show.

Reklama

O decyzji poinformował oficjalny serwis programu, a dzisiaj informację potwierdził Michał Piróg, który w programie Dzień Dobry TVN powiedział:

- Mam przyjemność ogłosić, że czwartym jurorem w kolejnej edycji będzie Katarzyna Sokołowska. To nie jest plotka, to nie są spekulacje.

Sokołowska współpracowała ze wszystkimi największymi polskimi projektantami. To ona odpowiadała za organizację pokazów Dawida Wolińskiego, Macieja Zienia, Tomasza Ossolińskiego i duetu Paprocki&Brzozowski. Realizowała również pokazy mody poza granicami Polski, m.in. w Madrycie, Paryżu.

Na co dzień Katarzyna przyjaźni się z Dawidem Wolińskim. Czyżby oprócz talentu znajomość odegrała kluczową rolę w zdobyciu fotela jurorki?

Reklama