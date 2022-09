To Król Karol III nie chciał widzieć Meghan Markle w Balmoral?! Książę Harry dostał zakaz od ojca

Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Do zamku Balmoral zjechała się najbliższa rodzina. Zabrakło m. in. księżnej Kate, która wytłumaczona była obowiązkami związanymi z dziećmi, które właśnie zaczęły rok szkolny. Natomiast co z Meghan Marke? Dziennik "The Sun" donosi, że Harry miał dostać instrukcję od króla Karola III, by nie przyprowadzać Meghan Markle do zamku Balmoral by pożegnać się z Elżbietą II.

Król Karol III zabronił Meghan Markle przybycia do Balmoral?

Meghan Markle i księżna Kate nie przyjechały pożegnać Elżbiety II. Teraz na jaw wychodzą nowe okoliczności. Według zagranicznej prasy to Król Karol III miał zabronić księciu Harry'emu przyprowadzenia Meghan Markle do zamku Balmoral, gdzie on i inni członkowie rodziny królewskiej zjechali się by pożegnać Elżbietę II. Czy to możliwe, że w tak smutnym dniu, w którym książę Harry musiał pożegnać ukochaną babcię, musiał zmagać się z kolejnym rodzinnym dramatem?

Jak donosi "The Sun", w chwili gdy członkowie rodziny mieli dostawać wezwania do umierającej Elżbiety II, Harry i Meghan mieli już przebywać w Frogmore Cottage.

Charles powiedział Harry'emu, że Meghan nie powinna być w Balmoral w tak bardzo smutnym czasie. Wskazano mu, że Kate nie jedzie i że liczby naprawdę powinny ograniczać się do najbliższej rodziny. Charles bardzo, bardzo jasno powiedział, że Meghan nie byłaby mile widziana - cytuje swoje źródło "The Sun".

Wcześniej mówiło się, że w chwili gdy Harry otrzymał wezwanie do umierającej babci przebywał w Londynie. Stamtąd miał wsiąść w samolot, a jego małżonka pozostać w Londynie, gdzie odwołała zaplanowane na ten dzień aktywności. Mówiło się, że miała dołączyć do męża, później, jednak tak się nie stało. Korespondent BBC sugerował, że Meghan Markle obawiała się, że "może nie zostać ciepło przyjęta".

Cover Images/East News

Zobacz także: Król Karol III z królową małżonką Camillą pod pałacem Buckingham. Przejmujące sceny [ZDJĘCIA]

Z kolei "The Telegraph" donosi, że książę Harry początkowo nie został wezwany do Balmoral, gdy starsi członkowie rodziny królewskiej zjeżdżali się do zamku.

- Bardzo trudno jest spędzać zbyt dużo czasu z kimś, kto wiesz, że ma zamiar opublikować o tobie książkę, która zdradza wszystko.

- Myślę, że ogólną reakcją na zachowanie Harry'ego i Meghan było niedowierzanie, jeśli mam być szczery - cytowali swoje źródła.

Backgrid/East News

Zobacz także: Orędzie króla Karola III. Zwrócił się do zmarłej mamy, synów oraz Kate i Meghan: "Wyrażam też moją miłość..."

Nieobecność Meghan Markle w Balmoral została bardzo surowo oceniona przez internautów. Czy okaże się, że nawet w obliczu śmierci królowej Elżbiety, rodzina królewska nie zapomniała o sporach? Dzień po śmierci królowej Elżbiety, Król Karol III wygłosił pierwsze orędzie do narodu. Podczas przemowy powiedział również o Harry'm i Meghan:

Wyrażam też moją miłość do Harry'ego i Meghan, którzy budują swoje szczęście za granicą.

W związku ze słowami Króla Karola III wielu fanów rodziny królewskiej miało nadzieję na przełom w relacjach księcia Harry'ego i jego małżonki z ojcem i pozostałymi członkami rodziny królewskiej.

East News