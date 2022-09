Orędzie króla Karola III. Zwrócił się do zmarłej mamy, synów oraz Kate i Meghan: "Wyrażam też moją miłość..."

Książę Harry to ulubiony wnuk królowej Elżbiety II. Dlatego też monarchini ciężko znosiła wszystkie skandale z jego udziałem. Gdy okazało się, że Harry ustatkował się i znalazł kobietę swojego życia, wszyscy byli szczęśliwi. Jednak Harry przyzwyczaił rodzinę do tego, że zawsze idzie pod prąd, dlatego i jego ukochana nie mogła być zwyczajna. Harry zakochał się w aktorce, a do tego rozwódce i Amerykance. Choć królowa zachwycona nie była, cieszyła się, że jej wnuk znalazł szczęście. I wtedy się zaczęło - seria wpadek Meghan . Zła stylizacja, selfie z fanami, publiczne okazywanie uczuć. Królowa zapewne powiedziała, że to musi się skończyć - i skończyło zaraz po ślubie. Meghan zmieniła garderobę, przestała rozdawać autografy, łapać ukochanego za rękę podczas oficjalnych przyjęć, i choć czasem zapomni się albo wybierze złą kreację , zmianę w postępowaniu księżnej widzą wszyscy. I dlatego królowa postanowiła zaprosić ją w pierwszą wspólną oficjalną podróż, a do tego dała jej i swojemu wnukowi nową funkcję - od tego lata Meghan i Harry będą przyjmować młodzież biorącą udział w królewskim programie The Queen's Young Leader. Takie zmiany na dworze królewskim nie spodobały się Kate, która jest ponoć zazdrosna o Meghan. Czuje się pominięta. Kate przez lata pracowała nad swoim wizerunkiem "idealnej kobiety z rodziny królewskiej", a Meghan skupia na sobie całą uwagę (...) Meghan nauczyła się wszystkiego od Kate. Ale od czasu ślubu prawie nie zwraca na nią uwagi i jest bardziej zainteresowana imponowaniem królowej. Była zajęta, ale Kate czuje, że wkłada wiele wysiłku w ich przyjaźń i nie zyskała nic w zamian - mówi informator In Touch. Kate ponoć uważa, że królowa faworyzuje Meghan. Czy to prawda? Może coś w tym jest... Kate na swoją pierwszą, wspólną podróż z królową musiała czekać...