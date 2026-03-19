Michał Wiśniewski jest ikoniczną postacią polskiego show-biznesu. Równie burzliwa była jego kariera, jak i życie miłosne. Michał Wiśniewski decydował się na małżeństwa aż pięć razy, niestety ostatnie z ich również się rozpadło. Muzyk niedawno potwierdził, że nie udało mu się uratować relacji z Polą Wiśniewską. Małżonkowie jednak są oszczędni w komunikatach dotyczących swojego rozstania.

Oto wszystkie żony Michała Wiśniewskiego.

Magda Femme, pierwsza żona Michała Wiśniewskiego

Pierwsze małżeństwo Michała Wiśniewskiego było związane z początkiem historii Ich Troje. Artysta poślubił Magdę Femme w 1996 roku, a para rozwiodła się w 2001 roku. To relacja, która przez lata wracała w kontekście życia prywatnego muzyka oraz jego wczesnej kariery, gdy zainteresowanie mediów skupiało się na tym, jak blisko przenikały się życie sceniczne i domowe. Początkowo utrzymywali to w tajemnicy:

Kiedy w 1996 roku braliśmy ślub, od razu mi oświadczył: nie przyznajesz się, że jesteś moją żoną, bo te wszystkie piszczące fanki na koncertach będą rozczarowane, przestaną się we mnie zakochiwać i będziemy mniej popularni. To byłby błąd marketingowy. mówiła Femme w wywiadzie z Vivą!

Magda Femme była wokalistką "Ich Troje", jednak została z zespołu wyrzucona:

Postawił mi warunek, że albo będę z nim, albo mnie wyrzuci na bruk. Miałam więc nadal cierpieć po cichu. Po sześciu latach ciężkiej pracy – mojej i rodziców. Na początku przecież nic nie mieliśmy. Moi rodzice sprzedali akcje, mieszkanie, wszystkie pieniądze jakie mieli, włożyli w nasz zespół. I ja nagle mam zostać wyrzucona. Chyba że zostanę z nim i nie będę się buntować

Michał Wiśniewski i Magda Femme do dziś nie utrzymują przyjaznych relacji.

Marta "Mandaryna" Wiśniewska, druga żona Michała Wiśniewskiego

Kolejną żoną Michała Wiśniewskiego była Marta „Mandaryna” Wiśniewska. Para pobrała się w 2002 roku, a ceremonia odbyła się w szwedzkiej Kirunie i była transmitowana w telewizji. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2006 roku. Z tego związku pochodzą dwójka dzieci: córka Fabienne oraz syn Xavier.

W 2006 roku w "Uwadze", Wiśniewski mówił: "Kocham Mandarynę, ale nie widzę ratunku dla naszego małżeństwa. Chcę rozwodu, bo nie wierzę, że Marta się zmieni". Co ciekawe, po latach, w podcaście "W związku" pod koniec 2025 roku, wyznał, że żałuje rozwodu z Mandaryną: "Dzisiaj jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wtedy byliśmy dwudziestokilkulatkami. Dziś na pewno podjęlibyśmy inne decyzje (...)To była najgorsza decyzja, jaką podjąłem, ale nie zamierzam do niej wracać. Stało się, jak się stało".

Anna Świątczak, trzecia żona Michała Wiśniewskiego

Trzecie małżeństwo artysty to związek z Anną Świątczak. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2006 roku, a rozwód został sfinalizowany w 2011 roku. W czasie tego etapu życia prywatnego na pierwszym planie pojawiała się też rodzina: małżonkowie doczekali się dwóch córek, Etiennette oraz Vivienne. To kolejny rozdział w historii, w której życie osobiste Wiśniewskiego przyciągało uwagę równie mocno jak jego działalność sceniczna.

Dominika Tajner, czwarta żona Michała Wiśniewskiego

Czwartą żoną Michała Wiśniewskiego była Dominika Tajner. Para pobrała się w 2012 roku, a małżeństwo przetrwało do 2019 roku. W publikacjach podkreślano, że relacja budziła duże zainteresowanie mediów, a Dominika Tajner często towarzyszyła artyście podczas wydarzeń branżowych. O rozstaniu z Michałem Wiśniewskim Dominika Tajner w rozmowie z Plejadą mówiła:

Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce...

Rozstanie zamknęło siedmioletni etap, po którym muzyk wkrótce rozpoczął kolejną historię.

Pola Wiśniewska, piąta żona Michała Wiśniewskiego

Piątą żoną Michała Wiśniewskiego została Pola Wiśniewska, młodsza od niego o 13 lat. Poznali się w kwietniu 2019 roku na jednej z aplikacji randkowych, a w lipcu 2019 roku zamieszkali razem. Ślub odbył się 13 kwietnia 2020 roku we własnym ogrodzie, już po rozpoczęciu pandemii koronawirusa. Doczekali się dwóch synów: Falco Amadeus urodził się pod koniec stycznia 2021 roku, a Noël Cloé w maju 2023 roku.

18 marca 2026 roku Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską. Wpis zawierał apel o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania, wskazując na „dwójkę moich małoletnich dzieci”. W tle ich wspólnej historii zapisały się też publiczne momenty, m.in. jubileusz 25-lecia Ich Troje w Mrągowie, który odbył się 13 sierpnia 2022 roku.

