Michał Wiśniewski "skarżył się", że zostawiła go żona? Pola nie wytrzymała i zabrała głos!
Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska znów są w centrum plotek o kryzysie małżeńskim. Na Instagramie Pola pokazała pytania od fanów, a jedno z nich dotyczyło rzekomego rozstania. Żona Michała Wiśniewskiego nie mogła tego zostawić bez komentarza. Padły wymowne słowa!
W ostatnich dniach znów zrobiło się głośno o relacji Michała i Poli Wiśniewskich. Od dwóch miesięcy krążą pogłoski o kryzysie w ich małżeństwie, a teraz temat zaczął wracać w mediach. Tym razem emocje podbiła instagramowa sesja Q&A, którą Pola uruchomiła w InstaStories. Wśród wielu wiadomości pojawiła się taka, która błyskawicznie zwróciła uwagę nie tylko samej Poli, ale i jej obserwujących, a miała to być sugestia, że Michał opowiada o rozstaniu podczas koncertu... Co tam się wydarzyło?
Kryzys w małżeństwie Michała Wiśniewskiego jest coraz poważniejszy
Od dłuższego czasu Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski nie pokazują się razem publicznie. Zauważalne jest też to, czego brakuje w ich mediach społecznościowych: wspólnych zdjęć i wspólnych kadrów, które wcześniej były naturalnym elementem komunikacji z fanami. Na początku roku para sama zasugerowała, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej, a później internetowe spekulacje zaczęły szybko narastać.
Wątek kryzysu w małżeństwie wraca również przy okazji informacji o przedłużającej się budowie domu. W styczniu Michał Wiśniewski mówił, że przeżywa trudną sytuację z ukochaną, a później oboje ograniczyli publiczne odniesienia do życia prywatnego. Aż do teraz...
Michał Wiśniewski "skarżył się" na koncercie, że zostawiła go żona?
Teraz Pola doolała oliwy do ognia i udostępniła pytania od fanów na Instastory, a jedno z nich dotyczyło rzekomego rozstania, na które miał skarżyć się sam muzyk podczas jednego z koncertów.
Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie
Pola Wiśniewska odpowiedziała na to pytanie i nie kryje zaskoczenia, że Michał Wiśniewski zdecydował się mówić o tak osobistych sprawach "obcym ludziom":
To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać
Okazuje się, że to nie było jedyne pytanie dotyczące rzekomego rozstania. Pola nie kryje zaskoczenia.
W jakim sensie Michała zostawiłaś?
Właśnie nie wiem. Tego, że mój mąż opowiada takie rzeczy na koncertach, dowiedziałam się przed chwilą z pytania od jednej z was
Jesteście zaskoczeni, że Pola Wiśniewska dowiaduje się takich rzeczy od internautów?
Zobacz także: