W ostatnich dniach znów zrobiło się głośno o relacji Michała i Poli Wiśniewskich. Od dwóch miesięcy krążą pogłoski o kryzysie w ich małżeństwie, a teraz temat zaczął wracać w mediach. Tym razem emocje podbiła instagramowa sesja Q&A, którą Pola uruchomiła w InstaStories. Wśród wielu wiadomości pojawiła się taka, która błyskawicznie zwróciła uwagę nie tylko samej Poli, ale i jej obserwujących, a miała to być sugestia, że Michał opowiada o rozstaniu podczas koncertu... Co tam się wydarzyło?

Kryzys w małżeństwie Michała Wiśniewskiego jest coraz poważniejszy

Od dłuższego czasu Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski nie pokazują się razem publicznie. Zauważalne jest też to, czego brakuje w ich mediach społecznościowych: wspólnych zdjęć i wspólnych kadrów, które wcześniej były naturalnym elementem komunikacji z fanami. Na początku roku para sama zasugerowała, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej, a później internetowe spekulacje zaczęły szybko narastać.

Wątek kryzysu w małżeństwie wraca również przy okazji informacji o przedłużającej się budowie domu. W styczniu Michał Wiśniewski mówił, że przeżywa trudną sytuację z ukochaną, a później oboje ograniczyli publiczne odniesienia do życia prywatnego. Aż do teraz...

Michał Wiśniewski "skarżył się" na koncercie, że zostawiła go żona?

Teraz Pola doolała oliwy do ognia i udostępniła pytania od fanów na Instastory, a jedno z nich dotyczyło rzekomego rozstania, na które miał skarżyć się sam muzyk podczas jednego z koncertów.

Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie - zapytała Polę Wiśniewską jedna z internautek

Pola Wiśniewska odpowiedziała na to pytanie i nie kryje zaskoczenia, że Michał Wiśniewski zdecydował się mówić o tak osobistych sprawach "obcym ludziom":

To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać - wyznała wprost Pola Wiśniewska

Okazuje się, że to nie było jedyne pytanie dotyczące rzekomego rozstania. Pola nie kryje zaskoczenia.

W jakim sensie Michała zostawiłaś? - padło kolejne pytanie

Właśnie nie wiem. Tego, że mój mąż opowiada takie rzeczy na koncertach, dowiedziałam się przed chwilą z pytania od jednej z was - dodała wyraźnie zaskoczona Pola Wiśniewska

