Wiśniewski potwierdził rozstanie z żoną. Już wcześniej jego słowa dawały do myślenia
Po kilku tygodniach plotek ws. kryzysu w związku Poli i Michała Wiśniewskich lider zespołu "Ich Troje" wydał oficjalne oświadczenie. Muzyk poinformował, że jego związek z piątą żoną nie przetrwał. Teraz przypominamy, co wcześniej na temat miłości mówił Michał Wiśniewski. Jego słowa dziś mówią wszystko.
W ostatnim czasie wokół Michała Wiśniewskiego i jego żony Poli było naprawdę bardzo głośno. Pojawiały się zaskakujące komentarze, które podsycały plotki ws. kryzysu w małżeństwie pary. Niedawno widzowie usłyszeli również mocne wyznanie Michała Wiśniewskiego, który w serialu "Doda" zaskoczył szczerym wyznaniem.
Rozstanie Michała Wiśniewskiego z żoną
Po kilku tygodniach plotek i spekulacjiMichał Wiśniewski potwierdził rozstanie z żoną. Muzyk wydał oświadczenie, w którym przyznał, że nie udało mu się uratować swojego piątego małżeństwa.
Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. No ale oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz
Lider "Ich Troje" prosił, aby ze względu na dzieci internauci powstrzymali się od komentarzy ws. jego rozstania z żoną.
Smutne wyznanie Michała Wiśniewskiego o miłości
Zaledwie kilka tygodni przed publikacją oficjalnego oświadczenie ws. rozstania z żoną Michał Wiśniewski podzielił się bardzo przejmującym wyznaniem. Widzowie serialu dokumentalnego "Doda", który miał swoją premierę w drugiej połowie lutego br., usłyszeli zaskakakujące słowa lidera "Ich Troje", który w rozmowie z artystką mówił o braku miłości.
Tę rzecz mamy wspólną i możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu dlaczego, to się powtarza?
Niestety, dziś muzyk ogłosił, że jego związek z Polą to już przeszłość.
Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni
