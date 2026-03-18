W ostatnim czasie wokół Michała Wiśniewskiego i jego żony Poli było naprawdę bardzo głośno. Pojawiały się zaskakujące komentarze, które podsycały plotki ws. kryzysu w małżeństwie pary. Niedawno widzowie usłyszeli również mocne wyznanie Michała Wiśniewskiego, który w serialu "Doda" zaskoczył szczerym wyznaniem.

Rozstanie Michała Wiśniewskiego z żoną

Po kilku tygodniach plotek i spekulacjiMichał Wiśniewski potwierdził rozstanie z żoną. Muzyk wydał oświadczenie, w którym przyznał, że nie udało mu się uratować swojego piątego małżeństwa.

Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. No ale oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz mówił Michał Wiśniewski.

Lider "Ich Troje" prosił, aby ze względu na dzieci internauci powstrzymali się od komentarzy ws. jego rozstania z żoną.

Smutne wyznanie Michała Wiśniewskiego o miłości

Zaledwie kilka tygodni przed publikacją oficjalnego oświadczenie ws. rozstania z żoną Michał Wiśniewski podzielił się bardzo przejmującym wyznaniem. Widzowie serialu dokumentalnego "Doda", który miał swoją premierę w drugiej połowie lutego br., usłyszeli zaskakakujące słowa lidera "Ich Troje", który w rozmowie z artystką mówił o braku miłości.

Tę rzecz mamy wspólną i możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu dlaczego, to się powtarza? powiedział w dokumencie Michał Wiśniewski.

Niestety, dziś muzyk ogłosił, że jego związek z Polą to już przeszłość.

Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni wyznał w swoim oświadczeniu ws. rozstania.

