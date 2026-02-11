Michał Wiśniewski od dłuższego czasu zajmuje się budową podwarszawskiej willi, do której planuje przeprowadzić się wraz z żoną – Polą Wiśniewską. Jak się okazało, ogrom pracy i koszty przerosły oczekiwania pary i odbiły się na ich małżeństwie. Do sieci trafiło zdjęcie pokazujące dom z zewnątrz. Imponujące, przeszklone ściany robią ogromne wrażenie!

Prace nad budową domu Wiśniewskich dobiegają końca?

Budowa domu Wiśniewskich trwa od wiosny 2023 roku. Willa znajduje się w miejscowości Łoś, około 40 km od Warszawy. Cała rezydencja ma mieć 570 metrów kwadratowych. To nie tylko przestrzeń dla rodziny Wiśniewskich, ale również dla całego zespołu „Ich Troje”. Według planów Michała Wiśniewskiego zespół będzie miał tam własną przestrzeń do pracy nad nowymi projektami.

Pola Wiśniewska jakiś czas temu ujawniła, że nie spodziewała się aż tak dużych kosztów i zaangażowania związanego z budową. Przyznała, że cały proces odbija się na jej relacji z Michałem Wiśniewskim, ponieważ przez natłok obowiązków nie mają zbyt wiele czasu, by spędzać go razem. W mediach pojawiły się spekulacje o rzekomym kryzysie w ich małżeństwie. Jak się jednak okazuje, budowa nowego domu wcale nie pomogła w poprawie jakości ich związku.

Wiedziałam, że to będzie angażujący bardzo projekt i że nie będzie łatwy, ale nie spodziewałam się tego, że koszty będą tak ogromne. Że praktycznie będziemy się nie widywać albo będziemy się widywać w bardzo niewielkim stopniu opowiedziała niegdyś Pola.

Wiśniewski pochwalił się domem w social mediach

Jakiś czas temu Michał Wiśniewski opublikował wizualizacje wnętrze nowej willi. Choć budowa kosztuje małżeństwo Wiśniewskich ogromne pieniądze i wiąże się z dużym stresem, efekty robią naprawdę duże wrażenie. Całość prezentuje się niezwykle luksusowo, a pomieszczenia utrzymane są w bardzo wysokim standardzie. Jak wspomniał sam Wiśniewski, realizacja tak okazałego domu jest możliwa głównie dzięki wsparciu sponsorów.

Mamy też zacnych partnerów, więc tu w ogóle nie chodzi o kasę. Chociaż też. Ale głównie o ekipy, o super zawodowców wyznał Wiśniewski.

Tym razem pochwalił się w mediach społecznościowych najnowszą fotografią przedstawiającą dom z zewnątrz. Z tej perspektywy jeszcze nikt go nie widział. Największe wrażenie robią ogromne przeszklenia, dzięki którym willa prezentuje się niezwykle nowocześnie i funkcjonalnie. Być może już wkrótce Wiśniewski podzieli się z fanami kolejnymi zdjęciami.

Relacja Michała Wiśniewskiego, fot. Instagram@m_wisniewski1972