Od jakiegoś czasu w mediach trwają spekulacje, która z aktorek wcieli się w postać Danuty Wałęsy i zagra w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy „My, naród polski”. Ostatnio pisaliśmy, że wśród kandydatek do tej roli znalazły się: Anna Cieślak, Olga Bołądź oraz Anita Sokołowska.

Dziś wiemy już, że to Olga Bołądź pokonała wszystkie konkurentki. Według informacji „Faktu” Bołądź „zauroczyła twórców filmu świeżością i profesjonalizmem”.

- Do tego jej uroda jest najbardziej zbliżona do urody byłej prezydentowej- czytamy w tabloidzie.

Miejmy nadzieję, że byłej prezydentowej spodoba się wybór producentów filmu. Przypominamy, że Danuta Wałęsa chciała, żeby zagrała ją Joanna Brodzik.

Uważacie, że Olga Bołądź poradzi sobie z nowym wyzwaniem?

