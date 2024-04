Lech Wałęsa właśnie opublikował w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Wynika z niego, że były prezydent znowu wylądował na szpitalnym łóżku. Ten co prawda nie zdradził, co mu właściwie dolega, jednak mimo wszystko zaniepokoił swoich zwolenników - w końcu taka sytuacja dzieje się nie pierwszy raz. Koniecznie poznajcie szczegóły.

Lech Wałęsa wylądował w szpitalu

Nie da się ukryć, że były prezydent od jakiegoś czasu boryka się z problemami zdrowotny. 81-letni polityk podzielił się tymi informacjami już kilka miesięcy temu. Wówczas Lech Wałęsa trafił do szpitala. Wtedy poinformował o swoich problemach za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku, wyznając, co mu dolega. Na początku grudnia ubiegłego roku ten wylądował na oddziale przez COVID-19, który go zaatakował. Wówczas jednak polityk szybko wrócił do domu i obyło się bez poważnych konsekwencji. A jak jest tym razem?

30.08.2023 Gdansk Europejskie Centrum Solidarnosci ECS Gala wreczenia Medali Wolnosci Slowa

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

N/z: Lech Walesa WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Nie jest tajemnicą, że Lech Wałęsa boryka się także z innymi problemami zdrowotnymi. Ten ma kłopoty kardiologiczne, ma zdiagnozowaną cukrzycę oraz wszczepiony rozrusznik - w 2021 polityk przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku. Tym razem z kolei znowu zaniepokoił swoich zwolenników. Wszystko przez posta, który wylądował na jego facebookowym profilu. Okazuje się, że były prezydent opublikował zdjęcie, prosto ze szpitalnego łóżka. Niestety za wiele w nim nie zdradził:

I znowu mnie trafiło napisał.

Lech Wałęsa Facebook Lech Wałęsa

Pod postem legendy Solidarności posypały się wspierające komentarze:

Zdrowia kochany Panie Prezydencie,trzeba trochę zwolnić tempo życia ,zdecydowanie za dużo Pan pracuję, proszę wyluzować Polska jest w dobrych rękach,pozdrawiam serdecznie i życzę powrotu do zdrowia

Trzymaj się Lechu

Dużo zdrowia Panie Prezydencie. Niech się Pan trzyma i nie daje żadnym choróbskom. Proszę pamiętać, że jest Pan dla nas Skarbem Narodowym. Trzymamy kciuki za szybki powrót do pełnej formy. Pozdrawiam serdecznie.

My także życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

