TVP2 liczy, że program "The Voice" będzie hitem jesiennej ramówki i na głowę pobije konkurencyjne show, takie jak "Must be The Music", czy "X-Factor". Telewizja robi co może by zapewnić sobie wysoką oglądalność. A jak wiadomo, dużo zależy od osób, które zasiądą w jury.

Telewizja Publiczna postawiła na kontrowersyjnego muzyka, którego nikt nie podejrzewał, że kiedykolwiek wystąpi w komercyjnym show. Nergal zgodził się jednak bez wahania! Mało tego przystał na niską, jak na jurora, gażę. Jak donosi "Party" były chłopak Dody dostanie za odcinek 9 tysięcy złotych. To dwa razy mniej aniżeli zarabia np. Kuba Wojewódzki.

Producentom programu udało się zwerbować także Natalię Kukulską, jednak jej stawka za udział w programie na razie nie jest znana. Podobno kolejne miejsca za jurorską ławką mają szansę objąć: Robert Janson, Michał Wiśniewski i jak donosi "Fakt" możliwy jest udział Kasi Nosowskiej, która do tej pory jak ognia unikała podobnych przedsięwzięć.

A Wy kogo widzielibyście w roli jurora?

