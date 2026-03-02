Premierowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom ogromu wrażeń. Za nami pierwsze taneczne popisy uczestników, którzy po wielogodzinnych treningach, wreszcie zaprezentowali swoje umiejętności. Co ciekawe, już teraz sympatycy show ogłosili, że mają swoją faworytkę. Gdy emocje po zejściu z parkietu nieco opadły walczące o Kryształową Kulę programu gwiazdy, partnerujący im tancerze oraz ich bliscy udali się na zasłużony odpoczynek.

To działo się po pierwszym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Za nami emocjonujący premierowy odcinek 18. sezony tanecznego hitu Polsatu. Na parkiecie zobaczyliśmy Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza z rytmicznej cha-chy, Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską tańczących walca wiedeńskiego, Natsu i Wojtka Kucinę, który wykonali jive'a, Gamou Fall i Hannę Żudziewicz i ich quickstepa, Małgorzatę Potocką i Mieszko Masłowskiego z cha-chą, jive’a Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, Mateusza Pawłowskiego i Klaudię Rąbę, którzy zaprezentowali na parkiecie cha-chę, walca angielskiego w wykonaniu Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino, jive'a Kacpra "Jaspera" Porębskiego i Darii Sytej, gorące paso doble Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego, cha-chę w wykonaniu Sebastiana Fabijańskiego i Julii Cyruś oraz Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke w walcu angielskim.

Po występach wszystkich par widzowie byli przekonani, że już w premierowym odcinku ktoś pożegna się z rywalizacją. Jak się jednak okazało, w pierwszym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" nikt nie odpadł z programu, co wywołało falę komentarzy. Gdy kamery Polsatu zgasły, wszyscy uczestnicy z radością opuścili studio, co uchwycili paparazzi.

Gwiazdy opuszczają studio "Tańca z Gwiazdami"

Tego wieczoru nie brakowało szczerych uścisków, wzajemnych gratulacji i głośnych śmiechów. Tuż po zakończeniu nagrań do premierowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", paparazzi uchwycili, jak uczestnicy show, partnerujący im tancerze i tancerki oraz ich najbliżsi opuszczają studio Polsatu w szampańskich humorach.

Małgorzata Potocka tego dnia postawiła na luźną casualową stylizację z czerwonymi dresowymi spodniami w roli głównej, zestawiła z czarnym puchowym płaszczem do połowy łydek i czarnymi sneakersami.

Małgorzata Potocka po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Na równie luźny look tego wireczory zdecydowała się również jurorka "Tańca z Gwiazdami Ewa Kasprzyk. Szerokie spodnie typu cargo z printem moro, aktorka zestawiła z białymi sneakersami i zielonym wełnianym płaszczem. Do tego dwie okazałe torby.

Ewa Kasprzyk po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie szczędzą sobie czułości po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Choć w programie od lat ze sobą rywalizują, w życiu prywatnym Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke z "Tańca z Gwiazdami" tworzą zgraną, kochającą się i wspierającą parę. Tuż po opuszczenia studia Polsatu zakochani nie szczędzili sobie czułości, obdarowując się wymownymi spojrzeniami i pocałunkami.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie szczędzą sobie czułości po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Morze kwiatów i wyjątkowe prezenty dla uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Tuż po premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiadami" uczestnicy show i partnerującym im tancerze i tancerki opuszczali studio Polsatu dumnie dzierżąc w dłoniach naręcza kwiatów i wyjątkowe prezenty od fanów. Kamil Nóżyński opuścił "Taniec z Gwiazdami" z pokaźnym bukietem białych róż i uroczą wełnianą maskotką w postaci kotka.

Kamil Nożyński po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Roześmiana Magdalena Tarnowska z radością pozowała do zdjęć paparazzi z różowym bukietem pełnym róż, eustomy i gipsówki oraz pokaźnymi prezentami.

Magdalena Tarnowska po 1. odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Z kwiatami ze studia Polsatu po premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wyszła również Paulina Gałązka.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd z tego wieczoru.

