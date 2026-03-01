Pierwszy odcinek 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami" na antenie Polsatu zgromadził tłum znanych twarzy. W programie pojawili się nie tylko uczestnicy i ich partnerzy taneczni, ale też gwiazdy, które zdecydowały się pojawić w studio, aby wspierać bliskich. Na miejscu pojawił się Mateusz Banasiuk, który pojawił się, aby wesprzeć swoją partnerkę Magdalenę Boczarską, tańczącą z Jackiem Jeschke. Na widowni nie zabrakło też Barbary Bursztynowicz, Tomasza Karolaka, Macieja Musiała czy Pawła Deląga, któremu towarzyszyła partnerką.

Sekretne rozmowy za kulisami "Tańca z gwiazdami"

Za kulisami "Tańća z Gwiazdami" atmosfera była bardzo przyjazna. Gwiazdy nie tylko ze sobą rozmawiały, ale paparazzi przytłapali ich podczas kilku zaskakujących rozmów. Mateusz Banasiuk z przyjemnością żartował z Tomaszem Karolakierm, Maciej Musiał nagle rozwinął zaskakujący transparent ze swoim serialowym ojcem z "Rodzinki.pl", a Magdalena Boczarska wysłuchała kilku wskazówek od samego dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka.

Nie da się ukryć, że premiera nowej edycji "Tańca z gwiazdami" rozpoczęła się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Gwiazdy spotykające się za kulisami, gorące rozmowy i spektakularne występy sprawiają, że to kolejna edycja, o której jest naprawdę głośno.

W centrum uwagi fotoreporterów znalazły się też gwiazdy, które pojawiły się na widowni razem ze swoimi drugimi połówkami, z którymi rzadko pojawiają się publicznie. Krzysztofa Ibisza wspierała jego żona, Paweł Deląg razem z partnerką żywo dyskutowali z Barbarą Bursztynowicz. Co jeszcze się działo?

