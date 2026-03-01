Para numer 7 zaprezentowała klimatycznego walca wiedeńskiego do przeboju "Lose Control" Teddy'ego Swimmsa, porywając publiczność w studiu. Niestety jury nie było dla nich zbyt łaskawe i nie szczędziło uwag gwiazdorowi filmu "Ślepnąc od świateł". Jaką punktację otrzymali od jurorów?

Kamil Nożyński i Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami"

Widzowie Polsatu czekali na ten moment od dawna! Właśnie wystartowała 18. edycja "Tańca z Gwiazdami", w której do walki o Kryształową Kulę stanęły największe osobowości świata filmu, muzyki i internetu. Jednym z uczestników show został Kamil Nożyński, którego widzowie doskonale znają jako odtwórcę głównej roli hitowego serialu "Ślepnąc od świateł". Aktor i raper został połączony w parę z Izabelą Skierską.

W pierwszym odcinku tanecznego show para numer siedem zaprezentowała na parkiecie zmysłowego walca wiedeńskiego, który wywołał gromkie brawa publiczności. Tuż przed oceną jurorów Nożyński podkreślił, że był to jego pierwszy publiczny taniec w życiu. Co na to jurorzy?

Kamil Nożyński zachwycił publiczność w "Tańcu z Gwiazdami". Jak ocenili go jurorzy?

Gospodarz "Tańca z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz jako pierwszą poprosił o ocenę Ewę Kasprzyk. "Wiesz Kamil, podobasz mi się. Jesteś szalenie sympatyczny" - zaczęła jurorka, wywołując uśmiech na twarzy aktora.

Moja cała sympatia jest po Twojej stronie. Mam takie poczucie, że z odcinka na odcinek ja będę oślepiona twoim światłem dodała po chwili.

Następnie głos zabrał Rafał Maserak, który udzielił uczestnikowi tanecznego show kilku technicznych rad. Jurorzy ocenili taniec Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej kolejno na 7, 8, 6 i 6 punktów. Łączna punktacja w pierwszym odcinku wynosi zatem 27 punktów.

Jak Wam się podobał debiut Kamila Nożyńskiego na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

Kamil Nożyński na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" fot. VIPHOTO/East News

