Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie się rozpoczyna. W pierwszym odcinku na parkiecie zaprezentują się wszystkie gwiazdy wraz z partnerami tanecznymi. Jurorzy po raz pierwszy przyznają swoje noty, a widzowie zdecydują, które pary przejdą dalej. Jak zawsze nie zabraknie emocji, wzruszeń i widowiskowych choreografii.

Kto wystąpi w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

W premierowym odcinku zobaczymy wszystkie pary tej edycji programu. Gwiazdy zaprezentują swoje pierwsze tańce przygotowywane przez ostatnie tygodnie wspólnie z profesjonalnymi tancerzami.

Wszystkie pary - "Taniec z Gwiazdami" 18. edycja

Sebastian Fabijański - Julia Suryś

Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke

Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino

Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz

Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski

Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba

Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta

Kamil Nożyński - Izabela Skierska

Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska

Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina

Iza Miko - Albert Kosiński

Występy oceni czteroosobowe jury, które tradycyjnie będzie zwracać uwagę zarówno na technikę taneczną, jak i artystyczny wyraz prezentacji.

Iwona Pavlović - przewodnicząca jury

Ewa Kasprzyk - aktorka

Rafał Maserak - tancerz i choreograf

Tomasz Wygoda - choreograf i juror

Program "Taniec z Gwiazdami" - 18. edycję (wiosna 2026) poprowadzi sprawdzony duet:

Paulina Sykut-Jeżyna

Krzysztof Ibisz

Zapowiedź relacji: Relacja na żywo startuje razem z programem. Odświeżaj stronę - będziemy na bieżąco relacjonować wszystkie występy, oceny jurorów i komentarze uczestników.

