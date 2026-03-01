Reklama

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie się rozpoczyna. W pierwszym odcinku na parkiecie zaprezentują się wszystkie gwiazdy wraz z partnerami tanecznymi. Jurorzy po raz pierwszy przyznają swoje noty, a widzowie zdecydują, które pary przejdą dalej. Jak zawsze nie zabraknie emocji, wzruszeń i widowiskowych choreografii.

Kto wystąpi w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

W premierowym odcinku zobaczymy wszystkie pary tej edycji programu. Gwiazdy zaprezentują swoje pierwsze tańce przygotowywane przez ostatnie tygodnie wspólnie z profesjonalnymi tancerzami.

Wszystkie pary - "Taniec z Gwiazdami" 18. edycja

  • Sebastian Fabijański - Julia Suryś
  • Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke
  • Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino
  • Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz
  • Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
  • Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski
  • Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba
  • Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta
  • Kamil Nożyński - Izabela Skierska
  • Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina
  • Iza Miko - Albert Kosiński

Występy oceni czteroosobowe jury, które tradycyjnie będzie zwracać uwagę zarówno na technikę taneczną, jak i artystyczny wyraz prezentacji.

  • Iwona Pavlović - przewodnicząca jury
  • Ewa Kasprzyk - aktorka
  • Rafał Maserak - tancerz i choreograf
  • Tomasz Wygoda - choreograf i juror

Program "Taniec z Gwiazdami" - 18. edycję (wiosna 2026) poprowadzi sprawdzony duet:

  • Paulina Sykut-Jeżyna
  • Krzysztof Ibisz

Zapowiedź relacji: Relacja na żywo startuje razem z programem. Odświeżaj stronę - będziemy na bieżąco relacjonować wszystkie występy, oceny jurorów i komentarze uczestników.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść?

Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.

Reklama
Reklama
Reklama