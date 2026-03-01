Relacja na żywo: Start nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Pierwszy odcinek już dziś!
Przed nami pierwszy odcinek nowej edycji Taniec z gwiazdami. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą premierowe występy wszystkich par, pierwsze oceny jurorów i ogromne emocje na parkiecie. Kto zachwyci od samego początku, a kto będzie musiał walczyć o pozostanie w programie?
Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" oficjalnie się rozpoczyna. W pierwszym odcinku na parkiecie zaprezentują się wszystkie gwiazdy wraz z partnerami tanecznymi. Jurorzy po raz pierwszy przyznają swoje noty, a widzowie zdecydują, które pary przejdą dalej. Jak zawsze nie zabraknie emocji, wzruszeń i widowiskowych choreografii.
Kto wystąpi w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?
W premierowym odcinku zobaczymy wszystkie pary tej edycji programu. Gwiazdy zaprezentują swoje pierwsze tańce przygotowywane przez ostatnie tygodnie wspólnie z profesjonalnymi tancerzami.
Wszystkie pary - "Taniec z Gwiazdami" 18. edycja
- Sebastian Fabijański - Julia Suryś
- Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke
- Emilia Komarnicka - Stefano Terrazzino
- Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
- Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski
- Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba
- Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta
- Kamil Nożyński - Izabela Skierska
- Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina
- Iza Miko - Albert Kosiński
Występy oceni czteroosobowe jury, które tradycyjnie będzie zwracać uwagę zarówno na technikę taneczną, jak i artystyczny wyraz prezentacji.
- Iwona Pavlović - przewodnicząca jury
- Ewa Kasprzyk - aktorka
- Rafał Maserak - tancerz i choreograf
- Tomasz Wygoda - choreograf i juror
Program "Taniec z Gwiazdami" - 18. edycję (wiosna 2026) poprowadzi sprawdzony duet:
- Paulina Sykut-Jeżyna
- Krzysztof Ibisz
Zapowiedź relacji: Relacja na żywo startuje razem z programem. Odświeżaj stronę - będziemy na bieżąco relacjonować wszystkie występy, oceny jurorów i komentarze uczestników.
Zobacz także:
- Tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" pojawił się zaskakujący komunikat
- Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak ujawnił żądania gwiazd
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.