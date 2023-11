1 z 5

Czasem wieści na temat rodziny królewskiej są poważne – a czasem mniej. Dzisiejsze rewelacje dotyczące Meghan Markle nie mają nic wspólnego ani z domniemaną ciążą, ani udziałem księżnej Sussex w królewskim programie Queen's Young Leader u boku królowej Elżbiety II. Zamiast tego, świat zelektryzował powód, dla którego Markle pokazuje się w butach, które są dla niej za duże.

Dochodzenie w sprawie obuwia księżnej przeprowadził brytyjski tabloid The Sun. Dziennik zwrócił uwagę na to, że na wszystkich oficjalnych imprezach, w których Meghan bierze udział, księżna ma na sobie buty na oko za duże o jakieś dwa rozmiary. Gazeta oszacowała wręcz, że pomiędzy piętą małżonki księcia Harry'ego, a tylną częścią jej butów jest dobre pół centymetra pustej przestrzeni. Nie ma to jak sokoli wzrok.

Cóż, zagadka została rozwiązana jeszcze szybciej niż się pojawiła. The Sun poprosiło o komentarz Harriet Davey, która redaguje dział mody w angielskim magazynie Look. Jej wytłumaczenie zbyt dużego obuwia Meghan jest prostsze niż można się było spodziewać.

„Wypożyczając buty na event albo czerwony dywan, gwiazdy często sięgają po parę za dużą o jeden, a nawet dwa rozmiary", tłumaczy redaktorka. „Stoi za tym argument, z którym wszyscy możemy się utożsamiać – chcą uniknąć odcisków. Kiedy gwiazdy takie jak Meghan noszą parę obcasów przez długie godziny, ich stopy mogą puchnąć, co z kolei prowadzi do powstawania pęcherzy, a na dłuższą metę – nawet haluksów".

Ale jak Meghan daje radę swobodnie się poruszać w za dużym obuwiu? „Stara sztuczka show biznesowa: czubki butów wystarczy wypchać chusteczkami albo watą", oświeca czytelników The Sun Davey. No więc teraz już wiecie!

Oczywiście ta sama sytuacja tyczy się również polskiego show biznesu. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć zdjęcia gwiazd w za dużych butach.