The Dumplings to duet, który tworzą Justyna Święś i Kuba Karaś. I choć oboje mają dopiero naście lat, już są zaliczani do czołówki polskich odkryć muzycznych. Wszystko dzięki fantastycznej muzyce i niezwykłej otoczce stworzonej przez nich samych. Rzadko uczestniczą w życiu medialnym, unikają dużych imprez, skupiając się wyłącznie na tym w czym są najlepsi. Wyróżnia ich również to, że mimo młodego wieku są autorami wszystkich swoich utworów.

Początki nie były łatwe - co prawda zespół zamieszczał w sieci swoje utwory, ale nie docierały one do szerszego grona osób. Dopiero list napisany przez Kubę do Łukasza Jakóbiaka zaowocował tym, że zaczęli o nich mówić wszyscy. Kilka tygodni po emisji odcinka show "20m2 Łukasza", duet podpisał kontrakt na wydanie swojej debiutanckiej płyty. Z pomocą przyszła im jedna z dużych wytwórni fonograficznych, a z efektami tej współpracy możemy się zapoznawać od kilku dni, bowiem płyta jest już dostępna w sklepach.

Powyżej możecie zapoznać się z teledyskiem do utworu "Technicolor Yawn" - jest kolorowe, kosmicznie, a czasami wręcz irracjonalnie. Takiego klipu już dawno u nas nie było.

