1 z 8

Jeśli kochasz łapać okazje i poczuć atmosferę świąt w jednym z shoppingowych miasteczek, koniecznie wybierz się do outletu pod Berlinem. Świetny weekendowy wypad łączący przyjemne z pożytecznym, czyli zwiedzanie miasta i zakupy pełne okazji pod Berlinem.

Jednym z takich miejsc jest The Designer Outlet Berlin w Wustermark w pobliżu Berlina.

Centrum zostało zbudowane w formie małego miasteczka. Dlaczego zadomowi się tam każda shopping queen? Bo znajdzie sklepy prestiżowych marek, w których przeceny są przez cały rok.

Aktualnie około 90 sklepów proponuje takie międzynarodowe marki jak: Hugo Boss, Adidas, Karl Lagerfeld, Escada, Calvin Klein czy Timberland. Ale są też tańsze marki i sieciówki. Oferują one w sprzedaży markowy towar z kolekcji z ubiegłych sezonów w cenach obniżonych o 30 do 70% w stosunku do sugerowanej ceny rynkowej.

Outlet odwiedza też dużo Polaków. Powód? Duża różnorodność towarów i sklepów w dobrych cenach. Często ekspedienci posługują się językiem polskim, chętnie pomagając ustrzelić dobrą okazję.

Jak tam dojechać?

Z Berlina można z łatwością dotrzeć pociągiem bądź samochodem, w razie potrzeby meldując się w miejscowych hotelach. The Designer Outlet Berlin (TDOB) jest położone obok autostrad B5 (dojazd z i do Berlina) i A10, którymi szybko i łatwo można dotrzeć we wszystkich kierunkach. Dla tych, którzy odwiedzają TDOB samochodem przygotowano parkingi gotowe przyjąć ponad 2,300 samochodów.

Aby zakupy były przyjemniejsze, na terenie Outletu znajdują się też liczne restauracje i kawiarnie, a także Panda Kids Club, w którym dzieci mogą się bawić pod nadzorem opiekunów.

Z centrum Berlina jednym z najlepszych sposobów dotarcia do TDOB jest autobus A05, który kursuje codziennie spod berlińskiego przystanku Berlin Zoological Garden. Co godzinę ze stacji położonej o pół godziny drogi od Dworca Głównego w Berlinie (RE 4 w stronę Rathenow) kursuje pociąg, który zatrzymuje się na stacji Bahnhof Elstal. Tam czeka już autobus 662, który w pięć minut dowozi chętnych do TDOB.

W piątki i soboty na okrągło z przystanku Berlin Kurfürstendamm kursują też busy do TDOB. Bilety można kupić z wyprzedzeniem przez Internet. TDOB znajduje się o 40 minut drogi od lotniska Berlin Tegel.

Na terenie outletów znajdują się centra obsługi klientów, mapy dostępne w kilku językach, a w większości także darmowe wi-fi. Na wiernych klientów czekają karty podarunkowe i inne rabaty i benefity.

Berliński TDOB otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-20:00.

W niedzielę TDOB jest nieczynny. Organizowane są tam nocne wyprzedaże, świąteczne jarmarki, festyny, a dla dzieci są do dyspozycji specjalne wózki na zakupy w kształcie samochodów.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z pochłoniętego już świąteczną atmosferą The Designer Outlet Berlin.