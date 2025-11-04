W lipcu Karol Strasburger skończył 78 lat. Prezenter telewizyjny, prowadzący kultową już „Familiadę” przyznał, że zachowuje świetną formę dzięki miłości do pracy oraz sportu. Od bankietów woli poranne treningi i przygotowania do zawodów. Dużo siły daje mu też życie rodzinne. Strasburger został ojcem w 2019 roku, miał wówczas 72 lata.

Karol Strasburger świętuje wielki dzień. Produkcja „Familiady” ogłosiła

Okazuje się, że właśnie dziś, 4 listopada, Karol Strasburger świętuje swoje imieniny. Produkcja „Familiady” nie zapomniała złożyć życzeń prowadzącemu program. Przypomniała też, że prezenter chciałby prowadzić teleturniej przynajmniej do setnych urodzin.

Nasz ukochany Karol Strasburger obchodzi dziś swoje imieniny. Karolu, życzymy Ci mnóstwo zdrowia, radości i uśmiechu na co dzień! I abyś prowadził Familiadę - tak, jak mówiłeś - co najmniej do setki. Dobrze, że jesteś! czytamy na profilu.

Karol Strasburger prowadzi „Familiadę” ponad 30 lat

Karol Strasburger to nazwisko, które znają niemal wszyscy widzowie w Polsce. Aktor z długim stażem artystycznym od września 1994 roku nieprzerwanie prowadzi teleturniej „Familiada”, emitowany przez Telewizję Polską. To już 31 lat spędzonych przed kamerą w roli prowadzącego, co czyni go jednym z najdłużej pracujących gospodarzy telewizyjnych programów w kraju.

Warto przypomnieć, że ponad trzy dekady w jednym programie pracuje także inny prezenter, Tadeusz Sznuk. Niedawno legenda „Jednego z dziesięciu” odeszła z teleturnieju w wielkich emocjach.

W rozmowie z mediami Karol Strasburger mówi wprost: nie chce być zależny od innych. Praca to dla niego nie tylko forma realizacji zawodowej, ale i konieczność. Przyznaje, że jego emerytura wynosi około 2 tys. zł miesięcznie, co w jego ocenie nie wystarcza na codzienne życie. Podkreśla, że nie zamierza żyć z pieniędzy żony, ani oczekiwać wsparcia od kogokolwiek. Chce być samodzielny i na tyle długo, na ile zdrowie mu pozwoli, pozostawać aktywny zawodowo.

