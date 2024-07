W sieci ukazał się nowy teledysk Magdy Steczkowskiej do piosenki "Maska". Jest bardzo seksowny i romantyczny. Artystka jest z niego bardzo dumna:

Teledysk do singla "MASKA" już na YouTube❗Link w BIO! Lajkujcie, udostępniajcie dalej, komentujcie ♥ To dla mnie bardzo ważne i będzie mi ogromnie miło, a nawet będę się cieszyła jak dziecko! - namawia Magda.

Czy piosenka o gorącej namiętności, nagrana dla męża, będzie hitem wakacji? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie teledysk Magdy Steczkowskiej!

Tekst piosenki "Maska" Magdy Steczkowskiej

Ta dziewczyna, którą znałam

Nie powróci nigdy więcej

W lustrze widzę całkiem odmienioną twarz

Maska, którą noszę o tak wielu lat

Teraz leży roztrzaskana u mych stóp

Zaskoczona tą miłością

Namiętności pełną, której nie znałam

Obdarować całą sobą Ciebie chcę

I tylko Ty, i tylko Twoje dłonie

I tylko ja, i tylko usta moje

Nie ważne gdzie ta miłość ma swój koniec

Jedno wiem

#TodlaCiebie cała płonę

(dla Ciebie) Płonę

To dla Ciebie cała płonę

Płonę

Tak zachłanna na Twój każdy, czuły gest

Nieustannie prowokuję

Całą sobą chłonę to co dajesz mi

Czułe słowa, obietnice wspólnych chwil

Moje ciało zdradza to co ukryć chcę (Moje ciało dawno już zdradziło mnie)

