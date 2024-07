Słynna warszawska tęcza zniknęła wczoraj z Placu Zbawiciela! Historia instalacji wykonanej przez Julitę Wójcik w 2012 roku jest naprawdę burzliwa. Konstrukcja od początku wywoływała duże emocje - zaczęła być utożsamiana z walką o tolerancję i środowiskami LGBT. Z tego powodu wielu konserwatystów od początku chciało, aby jak najszybciej zniknęła. Zobacz: Cejrowski obraża gejów w "Newsweeku": Won z pederastami z placu Zbawiciela!

Słynna tęcza była także siedem razy podpalana! Po tym, jak spłonęła podczas marszu z okazji Święta Niepodległości, urząd miasta zapewnił jej większą ochronę, jednak i to nie pomagało. W walkę o instalację włączyły się więc gwiazdy, które za każdym razem, kiedy została zniszczona, pojawiały się na Placu Zbawiciela i przynosiły kwiaty, by ją ozdobić. Wśród nich m.in. Agnieszka Szulim czy Zofia Ślotała.

Jedną z najbardziej zaangażowanych gwiazd w walkę o tęczę była Edyta Górniak. Diwa zapewniała, że będzie o nią walczyć do końca. Uważała, że to jedna z najpiękniejszych ozdób w stolicy:

Będę pogniewana na osobę, która zdecyduje o tym, że tak się stanie. Dlatego że to jedna z najpiękniejszych ozdób naszego miasta. Jeżeli ktoś zdecyduje, żeby to przenieść, to będzie wielka strata pod każdym względem. Dla jednych jest to symbol, dla drugich to jest uroda tego miasta. Z różnych powodów to miejsce stało się bardzo charakterystyczne, prawie stało się kultowe. Nie rozumiem tej decyzji. Mam nadzieję, że to tylko plotka - mówiła w rozmowie z Super Expressem