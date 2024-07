1 z 6

Tamara Arciuch należy do grona najbardziej intrygujących polskich aktorek. Gwiazda może pochwalić się niebanalną urodą, która predysponuje ją do grania twardych i zimnych kobiet, a widzowie najlepiej odbierają ją jako femme fatale. W życiu prywatnym to jednak czuła i opiekuńcza matka i żona. Przypomnijmy: Arciuch opowiedziała o trudach związanych z wychowywaniem dzieci

Teraz aktorka ma okazję pokazać się z innej, nieco pogodniejszej strony. Arciuch wzięła udział bowiem w nagraniach dubbingu do bajki "Dzwoneczek Tinker Bell" i ze zdjęć jasno wynika, że podczas produkcji bawiła się świetnie, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Trzeba przyznać, że w codziennej stylizacji i delikatnym makijażu Tamara prezentowała się naprawdę dobrze.

Zobaczcie Tamarę Arciuch w studiu nagraniowym: